La Volvo EX30 è un SUV elettrico compatto con un prezzo molto interessante

Volvo ha annunciato la sua nuova SUV premium completamente elettrica, la EX30, che rappresenta un passo avanti nel raggiungimento dell’obiettivo dell’azienda di diventare completamente elettrica entro il 2030. La EX30 è progettata per avere la più bassa impronta di carbonio tra tutti i modelli di Volvo. Offre tutte le caratteristiche di sicurezza tipiche del marchio, inclusa un’aggiornata funzione di assistenza al parcheggio. Misura appena 4,36 metri, che per capirci sono solo 30 cm in più della lunghezza di una Volkswagen ID.3.

Sarà disponibile in cinque diversi colori, mentre l’abitacolo ha una luce ambientale ispirata alla Scandinavia, compresa una modalità che riprende l’aurora boreale, accompagnata da suoni ambientali. EX30 viene offerta in due varianti: Single Motor Extended Range e Twin Motor Performance. Entrambe le versioni hanno una ricarica rapida da 10% a 80% in 26 minuti e mezzo, una batteria utilizzabile da 64 kWh e una capacità di carico di 31,9 piedi cubi. La differenza principale tra i due modelli è la trazione: il modello Single Motor è a trazione posteriore, mentre il modello Twin Motor è a trazione integrale. La EX30 è disponibile per il pre-ordine negli Stati Uniti a partire da $34.950. In Italia dovrebbe costare circa 35.900 euro, che è un prezzo perfino più basso di quello di altri SUV con motore endotermico dell’azienda. L’obiettivo di Volvo con la EX30 è quello di offrire una mobilità premium completamente elettrica a un pubblico più ampio, contribuendo alla transizione verso l’elettrificazione completa dell’industria automobilistica.