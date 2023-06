Green Storytellers – Into the Wild: la nuova stagione su Infinity+

Green Storytellers torna con una terza stagione per documentare alcuni dei progetti WWF per la salvaguardia della Natura, in Italia e in Europa.

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, che si tiene ogni anno il 5 giugno, arriva in esclusiva su Infinity+ Green Storytellers – Into the Wild, docu-serie in otto episodi: un viaggio tra l’Italia e l’Europa, all’interno di parchi, riserve regionali, centri di recupero e Oasi, per documentare alcuni dei più importanti progetti WWF per la salvaguardia della Natura. Ecco il trailer ufficiale.

Nelle prime due stagioni di Green Storytellers, co-prodotte da Infinity LAB e disponibili su Infinity+, gli storytellers e attivisti Marco Cortesi e Mara Moschini hanno raccolto le storie di chi non si è mai arreso, di chi lotta, di chi spera, di chi crede e di chi ha deciso di salvare il Pianeta, impegnandosi in prima persona per un futuro migliore, più sostenibile e solidale. I due tornano ora con una terza stagione per affrontare un percorso all’interno di parchi nazionali, riserve regionali, aree protette, centri di recupero e Oasi, alla scoperta di alcuni dei progetti WWF per la salvaguardia della Natura, raccontando le storie di chi salva e protegge specie animali in via di estinzione, di chi si batte per la salvaguardia di tartarughe marine e cetacei, di chi recupera e cura animali selvatici feriti e di chi difende foreste ed ecosistemi naturali di straordinaria bellezza. Un viaggio in cui sarà possibile incontrare enormi balenottere comuni, camminare al fianco di colossali bisonti, ululare in compagnia di lupi solitari, immergersi tra spettacolari squali della specie Verdesca e avvistare il felino più raro al mondo.

La docu-serie Green Storytellers – Into the Wild è stata realizzata grazie alla campagna di crowdfunding lanciata da Infinity LAB – il laboratorio permanente che individua e premia il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti – all’interno dell’iniziativa istituzionale “Mediaset ha a cuore il futuro”, su Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Una volta raggiunto il 50% del budget complessivo attraverso il crowdfunding, il progetto ha ottenuto il co-finanziamento per il restante 50% e la distribuzione su Infinity+.

