“Così TikTok ha aiutato la Cina a spiare i manifestanti pro-democrazia di Hong Kong”, le accuse di un ex dirigente

L’azienda che controlla TikTok, ByteDance, è stata accusata di aver permesso al Partito Comunista Cinese di accedere ai dati degli attivisti e dei manifestanti per i diritti civili di Hong Kong. L’ex dirigente di ByteDance, Yintao Yu, ha affermato in una denuncia presentata in un tribunale statunitense che gli utenti che caricavano “contenuti correlati alle proteste” venivano identificati e monitorati. Secondo Yu, i membri del CCP avevano anche accesso ai dati degli utenti di TikTok negli Stati Uniti.

Un portavoce di ByteDance ha respinto le accuse, definendole “infondate”. Le accuse sono contenute in una denuncia presentata questa settimana presso il tribunale superiore di San Francisco nell’ambito di una causa intentata da Yu. Nella denuncia, Yu afferma che i membri di un comitato del CCP avevano accesso a un “superuser credential”, noto anche come “god user“, che consentiva loro di visualizzare tutti i dati raccolti da ByteDance.

Ha inoltre affermato che i membri del comitato non erano dipendenti di ByteDance, ma erano fisicamente presenti negli uffici dell’azienda a Pechino. Questo era noto tra gli alti dirigenti, ha affermato Yu, che per circa un anno, a partire da agosto 2017, è stato responsabile dell’ingegneria negli Stati Uniti per ByteDance.

La denuncia afferma inoltre che nel 2018 i membri del comitato del CCP hanno utilizzato i poteri da “god user” per “identificare e localizzare i manifestanti di Hong Kong, gli attivisti per i diritti civili e i sostenitori delle proteste”.