Assassin’s Creed Nexus: Ezio, Connor e Kassandra saranno tra i personaggi giocabili?

Assassin’s Creed Nexus verrà presentato lunedì 12 giugno 2023 in occasione del Ubisoft Forward. In attesa del reveal ufficiale, Ubisoft ha pubblicato un codice binario che contiene al suo interno un messaggio segreto. A quanto pare alcuni utenti sarebbero riusciti già a decifrarlo: sono le date di nascita di Ezio, Connor e Kassandra, tre maestri Assassini che, stando a quanto suggerito Ubisoft, potrebbero far parte dei personaggi giocabili di questa nuova esperienza in realtà virtuale.

The code hidden in the #AssassinsCreed Nexus teaser picture has been solved by a collective effort of the community!

Apparently the three binary strings work as commands to fetch genetic memories identified by numbers.

If these numbers are correct, they are pointing to birth… pic.twitter.com/qGTDvPlS2b

