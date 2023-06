Ubisoft Forward 2023: trailer ufficiale svela quali saranno i giochi protagonisti dell’evento

Il nuovo trailer dedicato all'Ubisoft Forward 2023, in programma per il prossimo 12 giugno, mostra i giochi che saranno mostrati durante l'evento.

Ubisoft ha pubblicato un trailer dedicato al suo Ubisoft Forward, che si terrà il 12 giugno 2023 alle 19:00 ora italiana. Nel filmato, vengono mostrati dei frammenti dei giochi che verranno mostrati durante lo show. Ecco l’elenco dei titoli apparsi nel trailer:

Avatar: Frontiers of Pandora

Assassin’s Creed Mirage

The Crew Motorfest

Un gioco misterioso

Avatar: Frontiers of Pandora è un gioco di stampo action adventure in prima persona basato sulla celebre serie cinematografica e realizzato da Massive Entertainment in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney. Il gioco è stato annunciato nel 2021, senza mai mostrarsi concretamente. Che sia la volta buona?

Assassin’s Creed Mirage , invece, non ha bisogno di presentazioni: si tratta, ovviamente, del nuovo capitolo della saga dedicato agli assassini di Ubisoft. Pochi giorni fa il team ha finalmente rivelato la data d’uscita, quindi possiamo già dare per scontato che avremo modo di vedere il gioco nuovamente in azione in una porzione di gameplay più estesa-

The Crew Motorfest, infine, è il nuovo racing game di Ubisoft in uscita quest’anno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Molto probabilmente riceveremo una data d’uscita accompagnata da un trailer o un video di gameplay.

Ovviamente non è detto che l’evento si focalizzi solo su questi quattro titoli, Sicuramente lo slot dedicato a Mirage occuperà buona parte dello show, ma considerando che durante gli scorsi anni il programma dell’evento è sempre stato abbastanza corposo possiamo già aspettarci qualche presenza inaspettata.