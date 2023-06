WWDC 2023, Hideo Kojima annuncia una partnership con Apple: Death Stranding arriva sui Mac

Durante il keynote del WWDC 2023 che si è tenuto ieri sera, c’è stata anche una piccola parentesi dedicata ai videogiochi. Hideo Kojima è apparso brevemente in video per annunciare che Death Stranding sarebbe presto arrivato anche sui Mac. Non un’edizione qualsiasi, ma la Director’s Cut, che aggiunge alcune missioni inedite rispetto alla versione del gioco uscita al Day 1.

Non è un gioco recentissimo, ma è comunque un segnale importante di come Apple stia cercando di rendere MacOS un sistema operativo un pochino più a misura di videogiocatore. Chiaramente, la distanza rispetto a Windows rimane abissale, ma tant’è. Death Stranding si aggiunge così ad una lista in espansione di porting di giochi tripla A per Mac equipaggiati con chip Apple Silicon (dall’M1 in su). La lista, tra gli altri, include anche Resident Evil Village, No Man’s Sky e Stray.

Hideo Kojima ha anche promesso che anche i futuri giochi di Kojima Production verranno portati su MacOS. Ad ogni modo, non è chiaro se i giochi saranno disponibili fin da subito anche per i Mac, o se, come nel caso di Death Stranding Director’s Cut, il lancio avverrà a distanza di alcuni mesi o addirittura anni rispetto al day 1 sulle altre piattaforme.