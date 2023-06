Tetris: oggi è il World Tetris Day

In occasione del World Tetris Day Apple TV presenta il video musicale di Hold On Tight' di aespa, dalla colonna sonora del film tratto dalla vera storia del Tetris.

Il World Tetris Day, celebrato oggi, 6 giugno, prende il nome dal giorno in cui la prima versione giocabile di Tetris venne completata dall’inventore Alexey Pajitnov, la cui storia è raccontata nel thriller Apple Original Films “Tetris”, con Taron Egerton. Nel 2023, in onore del 39° anniversario dell’iconico gioco, il gruppo K-pop di fama mondiale Aespa ha pubblicato un nuovo video per la canzone “Hold On Tight”, che fa parte della colonna sonora del film “Tetris”.

Il film originale Apple “Tetris”, ora in streaming in tutto il mondo su Apple TV+, racconta l’incredibile storia (vera, ma giusto un pelino romanzata) di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo. Henk Rogers (Taron Egerton) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntare tutto sul videogioco viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per riuscire a portarlo all’attenzione delle masse. Basato su una storia vera, “Tetris” è un thriller ambientato all’epoca della Guerra Fredda, con personaggi ‘cattivi’ che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa avvincente fino al traguardo.

Ad oggi, a distanza di quasi quarant’anni dalla creazione originale del videogioco, sono innumerevoli le versioni e conversioni del titolo originale, che ha poi dato origine a una serie infinita di sequel, spin-off ed emuli di ogni tipo, dando letteralmente vita al genere dei puzzle game d’azione e rimanendo, ad ogni modo, il più iconico e giocato di tutti.

“Tetris” è diretto da Jon S. Baird da una sceneggiatura di Noah Pink, prodotto da Matthew Vaughn, Gillian Berrie, Claudia Vaughn, Len Blavatnik e Gregor Cameron, con Zygi Kamasa, Carlos Peres, Iain Mackenzie, Noah Pink, Taron Egerton, Danny Cohen, Amanda Ghost, Vince Holden, Henk Rogers, Alexey Pajitnov e la produttrice esecutiva Maya Rogers.

