Tesla potrebbe fornire Autopilot in licenza ad altre case automobilistiche

Tesla potrebbe concedere in licenza Autopilot e persino la suite di Full Self-Driving ad altre aziende — parola di Elon Musk, che in un recente tweet si è detto disponibile ad aiutare gli altri produttori automobilistici.

Recentemente Tesla ha stretto un accordo con Ford che prevede che le auto di quest’ultimo brand possano accedere alla rete di stazioni per la ricarica Supercharger in Nord America. Ford adotterà il connettore di ricarica delle auto Tesla, eliminando la necessità di un adattatore.

Rispondendo ad un commento del CEO di General Motors, Mary Barra, che evidenziava la leadership di Tesla nel segmento dei veicoli elettrici, Elon Musk ha scritto che Tesla “aspira ad essere il più utile possibile per altre case automobilistiche”, ricordando che Tesla ha già reso opensource molti dei suoi brevetti diversi anni fa.

“Saremmo felici di concedere in licenza anche Autopilot, FSD o altre tecnologie di Tesla”, ha aggiunto l’imprenditore. Insomma, un domani anche le auto di brand concorrenti potrebbero sfruttare la guida semi-autonoma dell’azienda di Elon Musk. In realtà, se ne parla già da alcuni anni. Già nel 2021 era emerso che Tesla avesse l’intenzione di cedere in licenza Autopilot ad altre aziende, nel tentativo di aprire in questo modo un nuovo canale di monetizzazione. Ma alla fine non se ne fece nulla.