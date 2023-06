Sarà possibile personalizzare l’Apple Vision Pro usando delle fasce di lusso prodotte da aziende terze

Apple ha presentato il suo nuovo prodotto, l’Apple Vision Pro, durante l’evento WWDC 2023. È il primo visore per la realtà mista di Apple: integra realtà aumentata e virtuale in un unico dispositivo, aprendo le porte ad un mare di nuove applicazioni ed esperienze. Ve ne abbiamo parlato qui.

Anche il Vision Pro, come tutti gli altri prodotti di Apple, avrà un ricco arsenale di accessori venduti a parte. Alcuni prodotti da Apple stessa, altri prodotti da alcune aziende partner. Dopo l’annuncio di Apple, diversi produttori di terze parti hanno iniziato a mostrare i loro prodotti per il Vision Pro, come le fasce in pelle di lusso presentate da BandWerk.

Le fasce per la testa del Vision Pro sono simili a quelle mostrate da Apple, ma offrono una varietà di opzioni di colore e una finitura in pelle. Sono realizzate in pelle italiana e progettate in Germania. Saranno disponibili in cinque colori: grigio, marrone, bianco, beige, crema e arancione. BandWerk ha dichiarato che le fasce saranno disponibili al lancio del Vision Pro e negli Stati Uniti avranno un pezzo di 159$.

Ricordiamo che il visore sarà disponibile negli USA ad inizio del 2024 e nel resto del mondo nei mesi successivi. Costerà 3.500$.