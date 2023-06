Rebel Moon: le prime immagini del film di Zack Snyder

Online sono state diffuse una serie di immagini che mostrano il look del film sci-fi di Zack Snyder dal titolo Rebel Moon. Si tratta di una produzione Netflix molto attesa, considerando che dietro c’è il nome del regista di 300 e di Watchmen.

Ecco le immagini diffuse.

Lo stesso Zack Snyder ha descritto questo lungometraggio come uno Star Wars con gli steroidi. Mentre la produttrice Deborah Snyder ha dichiarato di recente a Vanity Fair:

Scott Stuber di Netflix ci ha detto che i film sotto le due ore funzionano sulla piattaforma, ma Zack ha replicato che fare qualcosa sotto le due ore impediva ai suoi personaggi di uscire fuori. Ed in particolare Rebel Moon racconta di come le persone possano cambiare, ottenere una redenzione, e per quale motivo decidano di lottare. Così Stuber ci ha chiesto se avessimo voglia di fare due film.