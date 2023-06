Povere Creature!: teaser trailer italiano del film con Emma Stone e Mark Ruffalo

Searchlight Pictures Italia ci propone oggi, in anteprima, il teaser trailer di Poor Things, nuovo lungometraggio di Yorgos Lanthimos (The Lobster, Il sacrificio del cervo sacro) che torna qui a lavorare con la protagonista Emma Stone dopo La favorita. Il film, che nel nostro paese si intitolerà “Povere Creature!” sarà nelle sale dal 12 ottobre, quasi un mese dopo l’uscita americana, prevista per settembre.

Al centro della storia c’è il percorso di una donna, Bella Baxter (interpretata da Emma Stone), che si ritrova ad avere una seconda possibilità di vita che sarà decisiva per poterle far cambiare le sorti del mondo. La storia è basata sul romanzo omonimo del 1992 scritto da Alasdair Gray. Nel cast anche Willem Dafoe, che vestirà i pani dello scienziato che ha riportato il personaggio principale in vita. Un’altra figura fondamentale sarà Duncan Wedderburn, interpretato da Mark Ruffalo, personaggio con cui Bella deciderà di fuggire: nel film saranno presenti anche Olivia Colman e Rachel Weisz.

