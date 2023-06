Pelle: ecco la soluzione all’invecchiamento causato dalla luce blu dei dispositivi digitali

Per contrastare questi effetti dannosi, la ricerca fitocosmetica della Dolomia ha sviluppato una formula innovativa.

La luce blu emessa da computer e smartphone accelera l’invecchiamento della pelle, causando danni visibili e alterazioni biologiche che indeboliscono la sua struttura. Questo fenomeno si verifica a causa dell’esposizione costante a dispositivi digitali come smartphone, PC e televisori, che provocano una risposta negativa della pelle e accelerano il processo di invecchiamento.

La pelle appare spenta, segnata, disomogenea e sensibilizzata sin dalla giovane età. Per contrastare questi effetti dannosi, la ricerca fitocosmetica della Dolomia, specializzata nella protezione anti-inquinamento, ha sviluppato una formula innovativa che sfrutta gli estratti più benefici provenienti dalla flora delle Dolomiti.

Le piante, essendo organismi viventi che devono difendersi dagli agenti esterni senza la possibilità di spostarsi, hanno sviluppato sostanze protettive e rigenerative altamente efficaci. Da qui nasce l’EMULSIONE 24/7, un prodotto che accompagna la pelle durante le ore attive proteggendola da ogni forma di stress, in particolare dalla luce blu, consentendo così di vivere senza preoccupazioni anche in un’era di iperconnessione sociale.

La formula di EMULSIONE 24/7 si basa su tre estratti vegetali puri: cellule native di Melissa, estratto di Abete Rosso ed estratto di Radice di Tarassaco. La Melissa è una pianta perenne diffusa nelle Alpi, nota per la sua alta concentrazione di antiossidanti, fenoli e tri-terpeni. Le Cellule native di Melissa, ottenute tramite coltura meristematica, sono particolarmente potenti, stabili e sicure per la pelle, e aiutano a contrastare gli effetti dannosi della luce blu preservando l’integrità cellulare.

In sinergia con la Melissa, l’Abete Rosso e la Radice di Tarassaco svolgono un ruolo importante. Dalla corteccia dell’Abete Rosso si estraggono i lignani, potenti composti antiossidanti e polifenolici naturali, che agiscono come antiossidanti a più livelli, riducendo la produzione di radicali liberi e migliorando l’aspetto della pelle stressata. La Radice di Tarassaco, invece, è uno dei migliori ingredienti anti-age presenti in natura.

Grazie a queste preziose sostanze vegetali, EMULSIONE 24/7 offre una protezione efficace contro la luce blu e aiuta a preservare la giovinezza e l’integrità della pelle. È un alleato ideale per contrastare gli effetti dannosi dei dispositivi digitali e mantenere una pelle sana e luminosa nonostante l’esposizione quotidiana alla luce blu.