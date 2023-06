Jumanji: Avventure Selvagge, trailer della nuova avventura del franchise

Outright Games in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products annuncia Jumanji: Avventure Selvagge, il nuovo videogioco con licenza ufficiale ambientato nel mondo dei film di Jumanji di nuova generazione. I giocatori torneranno nelle lande misteriose e pericolose di Jumanji dal 3 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia) e Steam. Il gioco è ambientato nell’universo narrativo della saga ma non all’interno di uno dei due film specifici già usciti.

Jumanji: Avventure Selvagge riunisce gli esploratori più eroici del mondo in una divertente e avvincente avventura spiccatamente multigiocatore. Il Dottor Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin “Topo” Finbar e il Professor Shelly Oberon sono tornati e pronti a vivere una nuova avventura alla ricerca di tesori oltre la loro più sfrenata immaginazione. I giocatori dovranno nuovamente collaborare tra loro nel vasto mondo di Jumanji per ritrovare il Gioiello di Jumanji, un manufatto misterioso che sarà anche la chiave per riuscire a tornare a casa.

Includendo ambientazioni enormi e boss formidabili, Jumanji: Avventure Selvagge è il nuovo seguito del precedente titolo campione d’incassi di Outright Games, il noto Jumanji: Il Videogioco. Il gioco sarà quattro volte più grande, con un vasto mondo da esplorare, tra giungle remote, villaggi sperduti e vette ghiacciate, oltre a incontri sempre più letali e oggetti speciali da sbloccare.

Ogni personaggio avrà ancora tutte le proprie personalità e punti di forza, nonché poteri e abilità sbloccabili che sarà possibile sfruttare per personalizzare l’esperienza di gioco. Si potrà scegliere di affrontare i pericoli di questa nuova avventura da soli o in una modalità cooperativa locale per 4 giocatori, così da creare la squadra di avventurieri definitiva. Con enigmi diabolici e nemici pericolosi che attenderanno chiunque osi fuggire dalla giungla, Jumanji: Avventure Selvagge è sicuramente perfetto per essere giocato con amici e familiari.

