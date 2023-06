Great Expectations: il trailer della serie Disney+ tratta da Charles Dickens

Ecco il trailer di Great Expectations, la serie Disney+ tratta da Charles Dickens in uscita il 28 giugno.

Il 28 giugno arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ la serie dal titolo Great Expectations, si tratta di un adattamento di Steven Knight del classico di Charles Dickens, in Italia conosciuto come Grandi Speranze. Da poco è disponibile il trailer di Great Expectations.

Ecco il filmato.

Great Expectations è la storia di formazione di “Pip”, un orfano che desidera una vita migliore, finché uno scherzo del destino e le oscure manipolazioni della misteriosa ed eccentrica “Miss Havisham” gli mostrano un oscuro mondo di possibilità. Pip, per effetto delle grandi aspettative riposte in lui, dovrà capire il prezzo di questo nuovo mondo e se lo renderà davvero l’uomo che desidera essere. Il romanzo di Dickens fu pubblicato nel 1861 dopo essere stato inizialmente rilasciato in una serie di capitoli settimanali.

Fionn Whitehead è il protagonista nel ruolo di “Pip”, insieme a un cast che comprende anche Olivia Colman nel ruolo di “Miss Havisham”, Shalom Brune-Franklin, Ashley Thomas, Johnny Harris, Hayley Squires, Owen McDonnell, Trystan Gravelle, Laurie Ogden, Rudi Dharmalingam, Tom Sweet, Chloe Lea e Matt Berry.