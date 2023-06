Captain America 4: il film cambia titolo e mostra Harrison Ford sul set

Dopo essersi tolto i panni di Indiana Jones, Harrison Ford sta lavorando ad un nuovo progetto: stiamo parlando di Captain America 4, che ha cambiato anche titolo, considerando che in precedenza era stato intitolato Captain America: New World Order, e successivamente, ha preso il nome di Captain America: Brave New World.

Ecco intanto l’immagine che mostra Anthony Mackie assieme a Harrison Ford insieme sul set.

Ricordiamo che Harrison Ford sostituisce William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. L’immagine è stata condivisa dallo stesso Anthony Mackie, che ha dichiarato:

Quando Harrison Ford ti dice come si devono spaccare i c***i, tu devi solo ascoltare! Grazie per la saggezza e per le risate sul set, caro amico. Non vedo l’ora di rifarlo ancora.

Poco si sa sulla trama del film, se non il fatto che il vecchio titolo, New World Order, faceva alludere ad una organizzazione presente all’interno dell’Universo Marvel, riconducibile a Teschio Rosso. Il film Captain America 4 sarà disponibile al cinema dal 3 maggio 2024.