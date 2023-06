Black Mirror: il creatore ha scritto un episodio con ChatGPT, ma “era una m***a”

Black Mirror è una serie TV che prova a giocare con la distopia, utilizzando le nuove frontiere della tecnologia come strumenti potenzialmente di minaccia nei confronti della civiltà umana. E, non sottraendosi a questo tipo di dinamiche, lo stesso creatore di Black Mirror, Charlie Brooker, ha rivelato di aver provato a scrivere un episodio della serie utilizzando ChatGPT, ma, a suo dire, il risultato “è stato una m***a”.

Charlie Brooker ha rivelato questo dettagli parlando a Empire Magazine. Secondo il suo racconto:

E poi ha continuato:

Ero preoccupato del fatto di aver già scritto degli episodi in cui una persona si ritrovava ad essere assorbito da un computer per tutto il tempo, ed ho pensato che dovevo sovvertire le mie stesse regole di Black Mirror. Dovevo rompere gli schemi che avevo creato. Tutta questa esperienza è stata come ricevere una secchiata d’acqua fredda e rinfrescante addosso.