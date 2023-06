Black Mirror 6: i poster presentano tutti gli episodi

Dopo che Netflix ha diffuso il trailer di Black Mirror 6, sono stato pubblicati anche i poster che mostrano qualcosa in più riguardo ad i singoli episodi che comporranno la nuova stagione.

Ecco le immagini.

I cinque episodi che andranno a comporre Black Mirror 6 avranno il titolo di “Joan Is Awful,” “Loch Henry,” “Beyond the Sea,” “Mazey Day,” e “Demon 79.” La data di distribuzione stabilita da Netflix è quella del 15 giugno, anche se in Italia, probabilmente, la serie uscirà in un periodo diverso.

In Black Mirror 6 avremo un cast che include Zazie Beetz, Aaron Paul, Annie Murphy, Salma Hayek Pinault, Josh Hartnett, Michael Cera, Rob Delaney, e Himesh Patel.

In “Joan is Awful” la protagonista Annie Murphy interpreta una donna che scopre che la sua vita è stata trasformata in una serie TV; mentre il secondo sarà “Loach Henry” che racconterà di sparizioni in una zona della Scozia; poi avremo “Beyond the Sea” che sarà ambientato nello Spazio ed avrà come protagonista Aaron Paul; Il quarto episodio s’intitolerà “Mazey Day”ed avrà come star l’attrice Zazie Beetz, impegnata come fotografa; e, infine, ci sarà Demon 79 con protagonista una commessa capace di trasformarsi in una killer irrazionale.