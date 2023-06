Apple Vision Pro: miopi e astigmatici dovranno acquistare delle lenti compatibili a parte

Lunedì Apple ha presentato il Vision Pro, un visore per la realtà aumentata e virtuale. A causa della sua forma che aderisce al viso, non è compatibile con gli occhiali, il che complica decisamente la vita di tutte quelle persone che sono miopi o astigmatiche. La buona notizia? Apple ha già pensato ad una soluzione. L’Apple Vision Pro sarà, infatti, compatibile con alcune lenti graduate che potranno essere inserite all’interno del visore, grazie ad un attacco magnetico.

Apple ha annunciato una collaborazione con Zeiss, un’azienda di ottica, per offrire gli Zeiss Optical Inserts, cioè delle lenti compatibili con il visore e che possono essere personalizzate secondo la prescrizione di ciascuna persona. Anche se non è possibile usare gli occhiali assieme al visore, sarà possibile attaccare magneticamente le lenti di Zeiss all’interno del visore, consentendo una perfetta visione, oltre che il tracciamento degli occhi necessario per la navigazione all’interno delle app.

Al momento non sappiamo ancora quanto costeranno le lenti graduate di Zeiss, ad ogni modo, Apple ha spiegato che gli accessori per la correzione della vista verranno venduti separatamente.

Gli utenti che portano gli occhiali avranno bisogno di una prescrizione valida, rilasciata da un oculista, per ottenere gli inserti e non tutte le prescrizioni saranno supportate, quindi ci saranno alcune limitazioni che potrebbero impedire a alcune persone di utilizzare il visore. Negli USA il visore Vision Pro sarà disponibile all’inizio del 2024 e avrà un prezzo di 3,499 dollari, in Italia arriverà solamente successivamente, ad un prezzo non ancora noto.