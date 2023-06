Zerocalcare: prossimamente in arrivo l’Animation Art Book

Il 9 giugno uscirà su Netflix la nuova stagione della serie animata di Zerocalcare, e, nel frattempo, Bao Publishing ha annunciato che prossimamente verrà pubblicato L’Animation Art Book di Zerocalcare.

Si tratta di un volume di 144 pagine, di formato 19×26, cartonato a colori, in vendita al prezzo di 22 euro. La Bao Publishing ha così presentato l’Artbook di Zerocalcare:

Tre anni, due serie animate. Il viaggio di Zerocalcare nel mondo dell’animazione viene raccontato per la prima volta in modo organico, con materiale inedito e mai visto prima: bozzetti, production art, foto dai backstage e disegni preparatori, con interviste alle principali figure che hanno lavorato a Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo.

Si tratta di uno sguardo divertito e divertente dietro le quinte di due delle serie animate più amate degli ultimi anni, un racconto per emozioni e immagini senza precedenti, per svelare la magia dell’animazione, senza rovinarla.