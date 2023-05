Questo mondo non mi renderà cattivo: trailer e foto della nuova serie di Zerocalcare

Saranno sei gli episodi della nuova serie animata di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo: l’hype dei fan, dopo l’incredibile successo della precedente Strappare lungo i bordi, è palpabile ma oramai siamo quasi alla fine dell’attesa. Il 9 giugno, difatti, la serie arriverà su Netflix, e oggi, intanto, è uscito il trailer ufficiale, in cui possiamo conoscere meglio il nuovo personaggio del mondo di ZC: Cesare.

Un vecchio amico torna nel quartiere, dopo diversi anni di assenza, e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui, ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

In Questo mondo non mi renderà cattivo torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi ormai storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare. A Zero, Sarah, Secco,l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare.

Strappare lungo i bordi è stata un vero e proprio ciclone, nel 2021: prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing, è stata la prima serie d’animazione di Zerocalcare ed è ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancano personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce è di Valerio Mastandrea. Dopo aver perso di vista la cara amica Giulia per più del solito, Zero decide di risolvere il mistero e scoprire dove è finita. Per scoprire che la vita è come una sagoma da strappare lungo i bordi, ma a volte semplicemente sbagliamo qualcosa e da quel momento diventa sempre più difficile ottenere una forma decente. Ogni tanto stacchiamo pezzetti che avremmo dovuto conservare, ma se teniamo vicini i nostri cari e non li tradiamo, l’esistenza trova in qualche modo un suo senso anche se non con le fattezze che avevamo sognato. E quei frammenti mancanti che perdiamo per strada ci ricordano che non dobbiamo mai smettere di provare ad accettare noi stessi così come siamo.

