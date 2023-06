Un libro che parla di videogiochi e che è piaciuto molto a Bill Gates

Bill Gates ha raccomandato un nuovo libro: "Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow" un romanzo che verrà adattato in un film e che parla di videogiochi.

La settimana scorsa, Bill Gates ha scritto un post sul suo blog in cui consiglia un romanzo che parla dell’industria di videogiochi o, meglio ancora, che usa la storia inventata di due giovani che vogliono fondare un’azienda di sviluppo per parlare di amicizia, collaborazione e di tutte le difficoltà che arrivano assieme al successo. Si chiama Tomorrow, and Tomorrow and Tomorrow ed è stato scritto da Gabrielle Zevin.

Gates definisce Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow “uno dei libri più importanti dell’anno scorso”.

Racconta la storia di “due amici che si legano grazie a Super Mario Bros. da bambini e che crescendo diventano sviluppatori di videogiochi insieme”. Sebbene nel libro siano menzionati numerosi videogiochi, tra cui Oregon Trail, io lo descriverei piuttosto come una storia di collaborazione e partnership. Quando Sam e Sadie sono al college, creano un gioco chiamato Ichigo che si rivela un enorme successo. La loro azienda, Unfair Games, diventa prospera, ma i due iniziano ad avere attriti. Sadie è arrabbiata perché Sam ha ottenuto la maggior parte del merito per Ichigo. Sam è frustrato perché Sadie si preoccupa più di creare arte che di rendere l’azienda sostenibile…

si legge nell’articolo del fondatore di Microsoft, che è notoriamente un appassionato lettore e da ormai diversi anni, ciclicamente, consiglia al suo pubblico saggi e romanzi da leggere.

La maggior parte del libro riguarda come una partnership creativa possa essere al contempo straordinaria e complicata. Non ho potuto fare a meno di pensare alla mia relazione con Paul Allen mentre lo leggevo. Sadie crede che “veri collaboratori in questa vita siano rari”. Concordo, e ho avuto la fortuna di averne uno in Paul. Un capitolo iniziale che descrive come Sam e Sadie lavoravano fino all’alba in un misero appartamento a Cambridge, Massachusetts, avrebbe potuto essere tranquillamente su di noi, io e Paul, che creavamo l’idea di Microsoft insieme. Come Sam e Sadie, abbiamo lavorato insieme ogni giorno per anni. La visione e i contributi di Paul all’azienda sono stati assolutamente fondamentali per il suo successo, e poi ha scelto di andarsene. Avevamo un’ottima relazione, ma non senza alcune delle complessità che il successo comporta. Zevin cattura davvero ciò che si prova a creare un’azienda di successo. È entusiasmante sapere che la tua visione ora è diventata reale, ma il successo porta con sé molte nuove domande.

L’edizione italiana di Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, che ha mantenuto il nome originale, è stata pubblicata dall’editore Nord. Su Amazon è disponibile 18,05€, oppure in formato Kindle a 9,99€:

Compralo su Amazon.it