The Flash: la sceneggiatura del sequel sarebbe già pronta

The Flash farà il suo esordio nelle sale cinematografiche il 15 giugno, e, nel frattempo, tra dichiarazioni dei personaggi protagonisti ed altri dettagli sul lungometraggio si stanno diffondendo varie notizie. Tra le ultime c’è un’indiscrezione di Variety che ha rivelato come sarebbe già pronta la sceneggiatura di The Flash 2. Ma, probabilmente, questo script non verrà utilizzato.

La storia del sequel avrebbe visto il Batman di Michael Keaton e Supergirl come personaggi principali, e lo script sarebbe stato portato avanti da David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman). La sceneggiatura di The Flash 2 apparterrebbe ad un periodo pre-James Gunn, quando il regista dei Guardiani della Galassia e Peter Safran non erano ancora CEO dei DC Studios. Ora che alla guida dei progetti DC ci sono queste due personalità ci sarà da capire il futuro di Flash e di Ezra Miller, che è ancora nebuloso.

