Street Fighter 6 supera 1 milione di giocatori, bonus gratis riscattabile da oggi

Continua il successo di Street Fighter 6, l’acclamato nuovo capitolo della celebre serie Capcom, disponibile sul mercato dal 2 giugno. L’account Twitter giapponese del gioco ha pubblicato un post in cui ci segnala che Street Fighter 6 ha già superato quota 1 milione di giocatori.

Da notare come Capcom parli espressamente di giocatori e non di vendite, ma in ogni caso è da considerarsi un risultato incredibile per il nuovo picchiaduro, visto che è sul mercato da una sola settimana. Per l’occasione, inoltre, il team ha ringraziato gli utenti donando loro un piccolo premio in-game da poter riscattare già da oggi gratuitamente.

Il percorso di Street Fighter 6 è appena iniziato ed è probabile che il gioco raggiunga nelle prossime settimane ben altre vette, considerata la calda accoglienza ricevuta sia dal pubblico che dalla stampa. Nella nostra recensione, abbiamo infatti sottolineato, come la nuova iterazione della serie sia un picchiaduro quasi perfetto sia per quanto concerne l’offerta contenutistica che per stile, accessibilità, qualità del roster e novità presenti. Un titolo ideale per chi vuole avvicinarsi al genere, ma anche per chi, invece, con i picchiaduro ci è praticamente cresciuto. Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Street Fighter 6 è ora disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC.