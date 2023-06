Sky e Netflix: puoi averli insieme ad un prezzo da urlo, ma c’è poco tempo per approfittare dell’offerta

L’offerta di piattaforme per l’entertainment è attualmente piuttosto vasta, e può essere difficile orientarsi tra le diverse proposte disponibili: Sky ora prende la palla al balzo aiutando gli utenti e proponendo loro una vantaggiosa offerta, che permette di abbinare Sky a Netflix per avere tutto il meglio dei due mondi. L’offerta dà accesso al pacchetto Sky TV + Netflix (Intrattenimento plus) al prezzo speciale di 14,90 € al mese, per i primi 18 mesi, poi 30 euro al mese. Il piano include Sky TV e il piano Base di Netflix (in HD 720p su uno schermo e senza interruzioni pubblicitarie) ma la promo è sottoscrivibile anche con il piano Netflix Standard a soli 4 euro in più, o con il piano Netflix Premium. Se si sottoscrive l’offerta con il piano Netflix Base, in ogni momento sarà comunque possibile passare al piano Netflix Standard o Netflix Premium. L’offerta rimarrà in vigore fino all’11 giugno, quindi conviene afferrarla al volo, se interessati.

Inoltre, Sky ha pensato anche agli appassionati di Cinema e Calcio, con altre due promozioni altrettanto allettanti: Sky TV + Netflix (piano Standard) + Cinema e Paramount+ senza costi aggiuntivi a 19,90€ per 18 mesi anziché 48€ al mese e Sky TV + Netflix (piano Base) + Sky Sport a 24,90€ per 18 mesi anziché 50€ al mese.

Con questa offerta (la trovate qui) sono compresi tutti gli spettacoli Sky Original come A casa tutti bene (vincitrice del Nastro D’Argento 2022), gli show come 4 Ristoranti e Masterchef, nonché documentari e notiziari. Netflix invece, è presente con tutto il suo catalogo, contenente novità come Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zerocalcare in uscita il prossimo 9 giugno e classici moderni in esclusiva come Stranger Things e La Casa di Carta.

Sky ha cambiato le abitudini di visione di milioni di italiani ed è sinonimo di innovazione. La più recente è Sky Glass, una smart Tv di nuova generazione che integra in un’unica interfaccia i contenuti di Sky, quelli dei canali in chiaro e dei servizi in streaming. La gamma di prodotti e servizi si completa con Sky Q, che aggrega i contenuti Sky e quelli delle principali app; e NOW, l’offerta OTT che dà accesso ai contenuti targati Sky. Inoltre, Sky offre il servizio ultrabroadband Sky Wifi, la rete fissa più veloce d’Italia secondo Oookla.

