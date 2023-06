Mission: Impossible Dead Reckoning, l’anteprima pubblica con Alice nella Città

Alice nella Città, grazie a Paramount Pictures, dà al suo pubblico la possibilità di partecipare alla première dell’attesissimo “Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno” di Christopher McQuarrie, che si terrà a Roma venerdì 19 giugno alla presenza del cast. Per assicurarsi uno dei biglietti a disposizione consultare il sito web https://alice.mymovies.it/2022/ o i social di Alice nella città a partire da mercoledì 7 giugno: i biglietti saranno disponibili fino a esaurimento posti.

L’attività rientra all’interno del ciclo “Aspettando Alice – Premiere and Talks” realizzato in collaborazione con all’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale che comprende iniziative, eventi e momenti di incontro aperti al pubblico e, in particolare, ai ragazzi, volti a farli appassionare al cinema e a far riscoprire e vivere loro luoghi iconici della Capitale, come il Campidoglio, i Fori Imperiali, l’Ara Pacis, i complessi museali e il centro storico.

“Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte Uno” è il settimo capitolo della saga action “Mission: Impossible”, diretto da Christopher McQuarrie con Tom Cruise ancora una volta nei panni Ethan Hunt. Il film, girato in parte anche nella capitale , uscirà in Italia il 12 luglio distribuito da Eagle Pictures. Nel cast anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma e Mark Gatiss.

Questa volta, Ethan Hunt e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

