Mac Pro con M2 Ultra ufficiale, un mostro per “pochi”: fino a 192GB di RAM e CPU a 24 core

Fino a 192GB e la potenza bruta del chip M2 Ultra. È pensato, tra gli altri, per gli studi di produzione cinematografica. Si parte da quasi 7mila dollari.

Apple ha annunciato oggi il nuovo Mac Pro con Apple Silicon, alimentato dal nuovissimo chip M2 Ultra. Il design del telaio della macchina sembra essere lo stesso del Mac Pro Intel del 2019. Il Mac Pro dispone di otto porte Thunderbolt e sei slot PCI per l’espansione modulare. La configurazione base del Mac Pro parte da 6999$, un prezzo decisamente poco democratico, ma ampiamente giustificato dal fatto che stiamo parlando di un computer per professionisti. Professionisti probabilmente è riduttivo: lo utilizzano le case di produzione per montare i film che escono al cinema.

Il Mac Pro con M2 Ultra è dotato di una CPU a 24 core, fino a una GPU a 76 core e 192 GB di RAM. Dispone anche di due porte HDMI, doppio Ethernet a 10 gigabit e un Neural Engine a 32 core per compiti di apprendimento automatico. È inoltre dotato delle più recenti connessioni wireless con Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Come per il MacBook Air e gli altri Mac presentati da Apple oggi, anche il nuovo Mac Pro potrà essere ordinato sul sito ufficiale di Apple a partire da oggi, mentre le prime consegne sono previste per la settimana prossima. Il lancio del Mac Pro con M2 Ultra completa finalmente la transizione ad Apple Silicon.