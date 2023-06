LEGO Ideas: il set de Lo Squalo verrà messo in commercio

Per LEGO Ideas è stato approvato e sarà disponibile per la vendita il set de Lo Squalo, il film di Steven Spielberg da cui è stata estrapolata una scena iconica che sarà al centro di un box dei mattoncini più famosi del mondo. Si tratta della scena dello scontro finale.

Qui sotto potete vedere le immagini.

Nelle immagini possiamo vedere la barca su cui si trovano Martin Brody (Roy Scheider), Matt Hooper (Richard Dreyfuss) ed il cacciatore di squali Quint (Robert Shaw), e chiaramente non poteva mancare il gigantesco squalo protagonista del film.

Il set LEGO legato a Lo Squalo è arrivato ad essere premiato e riconosciuto come valido per la commercializzazione, assieme a quello di un semplice gatto da comporre coi mattoncini. I due set sono stati selezionati tra 35 altri presi in considerazione.

Non è stata ancora diffusa una data valida per la commercializzazione del set de Lo Squalo, ma gli appassionati del film di Steven Spielberg del 1975 non vedono l’ora di poterlo comporre.