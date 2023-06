I distributori automatici del Giappone programmati per regalare il cibo in caso di terremoti

Il Giappone ha esteso le sue preparazioni per i disastri naturali ai distributori automatici, che sono stati programmati per distribuire cibo e bevande gratuitamente in casi di eventi cataclismatici. Le prime due macchine di questo tipo sono state installate nella città costiera di Ako, che è considerata a forte rischio sismico.

Ogni distributore contiene circa 300 tra bottigliette, lattine e bevande analcoliche di ogni tipo, oltre che 150 articoli alimentari di emergenza. Sono posizionate vicino agli edifici che, in caso di terremoto o forte alluvione, verranno designati come punti di raccolta e forniranno assistenza e informazioni agli sfollati, oltre che le istruzioni per eventuali campagne di evacuazione. Quando viene emesso un avviso di forti piogge o un’ordinanza di evacuazione dopo un terremoto di intensità superiore a cinque nella scala giapponese, le macchine si “sbloccano” e il loro contenuto diventa gratuito.

A scanso di equivoci, non si tratta di distributori pensati esclusivamente per questo scopo. I distributori funziono regolarmente e sono aperti al pubblico che, in condizioni normali e in assenza di emergenze, possono acquistare, pagando, gli snack o le bevande che desiderano. Queste macchine, prodotte da Earth Corp, sono le prime del loro genere in Giappone, un paese noto per l’attività sismica e per i potenti tifoni che hanno causato inondazioni e frane. L’obiettivo è installare queste macchine in tutto il paese per contribuire alla sicurezza e alla protezione dei residenti.

Di recente è stato installato un distributore automatico in uno dei parchi pubblici di Tokyo che risponde ad una funzione molto simile: è dotato di una radio che trasmette informazioni in caso di emergenza.

I distributori automatici in Giappone sono ampiamente diffusi e offrono una vasta gamma di prodotti, come bevande analcoliche, snack, sigarette, biglietti per trasporti pubblici e persino articoli insoliti come uova, torte in lattina (che a quanto pare sono pure molto buone), giocattoli, console per i videogiochi e corde per chitarra. Sono così popolari e apprezzati che nella maggior parte delle città, tra cui Tokio stessa, è disponibile una tessera prepagata che, oltre ad ospitare i biglietti e gli abbonamenti per i trasporti pubblici, può essere usata per fare acquisti dai distributori.