Giornata Mondiale degli Oceani 2023: le iniziative in Italia

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, che si celebra l’8 giugno, diverse iniziative sono state promosse in Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della protezione degli oceani e dei mari.

A Bari, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente (Arpa Puglia) e il Ciheam Bari hanno organizzato la terza edizione del premio “ArpAmare”. Il concorso per arti visive, rivolto agli iscritti e ai diplomati delle Accademie di Belle Arti pugliesi, premia le opere capaci di interpretare gli aspetti ecologici, culturali, naturalistici e artistici del mare di Puglia. I vincitori riceveranno premi in denaro. Durante l’evento, si terranno anche incontri e interventi sul tema dei recenti cambiamenti nell’ecosistema marino.

A Milano, la One Ocean Week, organizzata dalla One Ocean Foundation, si svolgerà dal 8 al 12 giugno. La settimana di iniziative si propone di promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione sul valore del mare, dell’economia blu e del ciclo dell’acqua. Il Blue Economy Summit riunirà leader ed esperti internazionali per discutere di soluzioni innovative per uno sviluppo sostenibile dell’economia blu. Saranno anche organizzati incontri, laboratori didattici e uno spettacolo presso i Bagni Misteriosi di Milano, che celebrerà il mito dell’oceano attraverso teatro, musica e danza.

La One Ocean Foundation ha l’obiettivo di accelerare soluzioni per i problemi degli oceani, migliorando la conoscenza e promuovendo un’economia blu sostenibile. La fondazione calcolerà l’impronta carbonica derivata dall’organizzazione dell’evento e la compenserà attraverso interventi di riforestazione di praterie di Posidonia Oceanica.

Inoltre, il Gardaland SEA LIFE Aquarium si impegna a trasmettere ai visitatori la conoscenza, l’importanza e la cura dell’ambiente marino. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, il parco parteciperà alla “Global Beach Clean”, un’iniziativa che coinvolge tutti i dipendenti dei SEA LIFE nel mondo per raccogliere rifiuti lungo le spiagge. Il Gardaland SEA LIFE Aquarium è una delle strutture del brand SEA LIFE, la più grande rete di Acquari del mondo, che si occupa della protezione degli oceani e della vita marina.

Queste iniziative in Italia mirano a responsabilizzare il pubblico sull’importanza della salvaguardia degli oceani, promuovere la conoscenza e l’impegno per un’economia blu sostenibile, e coinvolgere attivamente le persone nella cura dell’ambiente marino.