Etna Comics 2023: premiata Samantha Cristoforetti

Durante l’Etna Comics 2023 è stata premiata l’astronauta Samantha Cristoforetti, che ha ricevuto il premio Angelo D’Arrigo. La premiazione si è svolta durante la seconda giornata della manifestazione che si è tenuta dall’1 al 4 giugno.

Ecco le parole di Samantha Cristoforetti dopo aver ricevuto il premio D’Arrigo all’Etna Comics 2023, intitolato all’aviatore e deltaplanista siciliano:

Sono onorata di ricevere il premio Angelo D’Arrigo. Lo ricevo con immenso piacere, non perché immagini di potermi avvicinare alla grandezza della persona o all’intensità del suo vissuto, ma perché attraverso il premio e le attività della Fondazione, continuano a vivere l’audacia, la sapienza, l’operosità, l’amore per la natura, come per la tecnologia e la passione per il volo di una persona che ci ha mostrato il lato più nobile dello spirito umano.