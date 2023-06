Diverse importanti community di Reddit hanno dichiarato sciopero

Per alcuni giorni diventeranno inaccessibili, in segno di protesta contro una decisione di Reddit che rischia di uccidere i client di terze parti come Apollo.

Centinaia di diverse community di Reddit, incluse alcune delle più grandi del social, diventeranno inaccessibili per alcuni giorni, in segno di protesta contro una controversa decisione dell’azienda che gestisce la piattaforma. Reddit ha annunciato che, proprio come fatto da Twitter, presto renderà l’accesso alla sua API a pagamento. La decisione è stata presa pensando alle grandi aziende che fino ad oggi hanno usato gratuitamente Reddit per addestrare le loro intelligenze artificiali e, più nello specifico, i LLM come GPT. Tuttavia, la decisione danneggerà soprattutto piccoli progetti scarsamente monetizzati o monetizzabili, come Apollo, un popolarissimo client alternativo che viene usato da centinaia di migliaia di utenti in tutto il mondo. Ne avevamo parlato qui.

Molti amministratori di grosse community sostengono che l’app ufficiale di Reddit non fornisca strumenti adeguati per moderare i loro utenti, a differenza delle app di terze parti che probabilmente verranno uccise dalla scelta di rendere l’API a pagamento. Un comunicato congiunto spiega le modalità e le ragioni dello sciopero: