Cosmo-Skymed: droni e satelliti per la cura del patrimonio storico del Colosseo

La protezione del Colosseo arriva dal cielo grazie a droni e alla costellazione di satelliti Cosmo-Skymed, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il ministero della Difesa. Il Parco Archeologico del Colosseo, che custodisce il celebre Anfiteatro Flavio, necessita di cure e interventi di conservazione per preservarlo dai cambiamenti climatici e dall’usura del tempo. Per questo è stato presentato il System for the Protection and Education of Archaeological Heritage (SyPEAH), una web app sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana per il monitoraggio del Colosseo.

SyPEAH è un sistema multidisciplinare e multisistemico che sfrutta tecnologie come il telerilevamento, l’utilizzo di dati satellitari e l’impiego di droni. La web app fornisce un supporto decisionale per l’attività di manutenzione e conservazione del Parco, consentendo di gestire informazioni fondamentali per il monitoraggio e la conoscenza dello stato di conservazione dei monumenti. I dati provenienti dall’analisi satellitare, dalla sensoristica, dall’archivio storico e geologico e dalla vegetazione infestante vengono utilizzati per programmare interventi preventivi e garantire una gestione sostenibile dell’area.

Il monitoraggio satellitare, grazie alla missione Cosmo-Skymed dell’Agenzia Spaziale Italiana, consente di acquisire immagini esatte del Colosseo ogni sedici giorni. Questo permette di osservare e analizzare l’evoluzione delle strutture nel tempo e di programmare interventi di manutenzione. I dati satellitari sono utilizzati anche per analisi storiche e aggiornate, fornendo un quadro completo della situazione. La costellazione Cosmo-Skymed è composta da satelliti dotati di radar ad apertura sintetica (SAR) che operano in banda X, consentendo l’osservazione della Terra in ogni condizione atmosferica, comprese le nuvole.

Cosmo-Skymed rappresenta un importante strumento per il monitoraggio del territorio italiano, incluso il Parco Archeologico del Colosseo. La collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana, il ministero della Difesa e altre istituzioni permette di utilizzare dati satellitari per analisi approfondite e interventi mirati. Grazie a questa tecnologia avanzata, è possibile preservare e proteggere il patrimonio culturale e naturale del Colosseo e del suo Parco Archeologico, adattandosi alle esigenze attuali e future e contrastando i fenomeni di degrado, inclusi quelli legati ai cambiamenti climatici.