An Irish Goodbye: il cortometraggio Premio Oscar è disponibile nelle sale cinematografiche

Dall'1 giugno è in sala il cortometraggio premio Oscar An Irish Goodbye. Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa.

Attraverso il progetto WeShort, in collaborazione con Associak, è arrivato nelle sale cinematografiche il cortometraggio premio Oscar 2023 dal titolo An Irish Goodbye. Il corto è presente nelle sale del Circuito Anteo e Circuito Cinema, e nelle settimane successive sarà disponibile in più sale ed arene estive.

An Irish Goodbye è una black comedy, ambientata nell’Irlanda del Nord rurale, dove una coppia di fratelli, uno dei quali affetto da sindrome di Down, si riunisce dopo la morte prematura della madre. Quando i due scoprono una lista dei desideri incompiuta della loro defunta madre, il loro doloroso ricongiungimento prende un corso completamente diverso.

Il progetto WeShort è nato da un’idea che è venuta a Alex Loprieno, il suo fondatore, in una giornata di primavera soleggiata del 2019, mentre aspettava di vedere un film al cinema. Alex si trovava in una sala cinematografica vuota, prima della proiezione delle 17:00, quando ancora le luci erano accese e lo schermo era spento. In quel momento si è creata un’atmosfera intima, simile a quella che si prova nel salotto di casa davanti a un grande televisore.

Questa situazione ha fatto sorgere una domanda nella mente di Alex: perché non si potrebbe guardare un cortometraggio durante questo intervallo di tempo? Perché il pubblico non guarda cortometraggi? Questo interrogativo ha spinto Alex a parlare pubblicamente dell’idea di WeShort e del suo sogno di innovare ed elevare i cortometraggi come formato cinematografico.

Oggi il grande cinema breve sta arrivando nelle sale cinematografiche. Si è iniziato con il cortometraggio vincitore del premio Oscar 2023, An Irish Goodbye. Questo corto viene proiettato al cinema come qualsiasi altro film, indipendentemente da eventi speciali o dalla proiezione precedente di un lungometraggio. Questo era accaduto solo una volta prima, con il cortometraggio di Pedro Almodóvar, The Human Voice, interpretato da Tilda Swinton.