Sei diete alla moda dimenticate: la verità scientifica sulle tendenze nutrizionali

Negli ultimi 50 anni, l’obesità mondiale è aumentata in modo significativo. Tuttavia, anziché affrontare il problema alla radice, ovvero il consumo eccessivo di calorie dovuto all’abbondanza di cibi trasformati e ad uno stile di vita sedentario, spesso abbiamo seguito mode dietetiche seducenti che promettono soluzioni rapide. Come ha scritto un gruppo internazionale di scienziati in un articolo pubblicato nel 2022, queste mode dietetiche sono inefficaci perché promuovono cambiamenti temporanei, sono eccessivamente restrittive, difficili da mantenere a lungo, carenti dal punto di vista nutrizionale e mancano, soprattutto, di sostegno scientifico.

Lo studio di revisione esplora le prove attuali relative all’impatto sulla salute di alcune delle diete più popolari: dieta Atkins, dieta chetogenica, dieta paleolitica, dieta mediterranea, dieta vegetariana, digiuno intermittente e dieta detox. Negli ultimi 15 anni sono nate numerose le mode dietetiche che alla fine sono fallite e, fortunatamente, cadute nel dimenticatoio. Il controllo scientifico un po’ scarso. e un pubblico facilmente distratto, hanno portato alla loro scomparsa. Eccone 6 delle più importanti che si sono quasi estinte.

Dieta paleolitica

La dieta paleolitica, nota anche come dieta Paleo o Paleodieta, è una filosofia alimentare che si basa sull’esclusivo consumo dei cibi che l’essere umano consumava prima che apprendesse le tecniche avanzate di pesca, allevamento, agricoltura e i metodi di lavorazione degli alimenti. Questa dieta si basa sull’idea che gli uomini dovrebbero mangiare come si faceva nel lontano passato, consumando principalmente proteine animali oltre che ortaggi e frutta, evitando cibi elaborati e cereali.

La dieta Paleo consiglia di consumare soprattutto carne, pesce, crostacei e molluschi, frutta e verdura di stagione, semi, bacche, radici e miele. Sfortunatamente, lascia fuori due gruppi di alimenti nutrizionalmente importanti: i cereali integrali e i legumi. La sua rigidità può portare a carenze nutrizionali. La sua rigidità ignora anche il fatto che gli antichi esseri umani di tutto il mondo mangiavano ogni tipo di cibo (a volte anche altri esseri umani). Inoltre, uno studio pubblicato su Science nel 2021, evidenzia che il cibo mangiato da alcuni esseri umani in Norvegia potrebbe essere stato non solo malsano, ma addirittura tossico. In alcuni casi, queste persone potrebbero aver consumato più di 20 volte i livelli di metalli pericolosi raccomandati.

Gli inquinanti entrano nella nostra catena alimentare da millenni. Nel 2015, ad esempio, i ricercatori hanno riferito che il merluzzo pescato al largo delle coste nordamericane circa 6500 anni fa dai cacciatori-raccoglitori dell’Età della Pietra conteneva alti livelli di mercurio. Secondo precedenti studi archeologici condotti sempre Norvegia, analizzando le ossa di decine di merluzzi e foche, entrambe le specie erano tra gli ingredienti principali della dieta delle popolazioni che vivevano lì.

Si sa che i cacciatori-raccoglitori mangiavano anche eglefino (Melanogrammus aeglefinus), balena, delfino, renna e castoro. Le ossa del merluzzo in questi siti contenevano più di 20 volte il livello massimo di cadmio e fino a quattro volte il livello massimo di piombo che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare considera sicuro nella carne, riporta il team in Quaternary International. Non siamo evolutivamente adattati a mangiare solo alcune cose, ma una moltitudine, secondo gli scienziati.

La Dieta del cibo crudo

La dieta del cibo crudo, nota anche come dieta crudista, prevede il consumo di alimenti che non sono stati cotti in alcuna forma. Google Trends mostra che le ricerche sulla dieta crudista ha raggiunto il massimo interesse nel 2010, da allora sono costantemente diminuite e adesso è in totale declino. I sostenitori di questa dieta si basano sull’idea che il processo di riscaldamento distrugge i nutrienti e gli enzimi essenziali presenti negli alimenti (che li rendono tossici).

La maggior parte delle diete a base di cibi crudi è costituita principalmente da frutta, verdura, noci e semi. Sono ammessi anche cereali e legumi, ma devono essere messi a bagno o germogliati prima di mangiarli. Esistono diverse varianti della dieta crudista, alcune delle quali eliminano gli alimenti trasformati, geneticamente modificati o non biologici.

Negli anni, gli esperti in nutrizione hanno condotto diversi studi sull’argomento e ciò che è emerso è: se è vero che la cottura degrada parte del nutrimento di un alimento, è anche vero che lo rende più facile e sicuro da mangiare. Gli studi suggeriscono che i devoti a lungo termine del cibo crudo finiscono in genere per essere sottopeso e per avere carenze nutrizionali di vitamina B12, vitamina D, ferro e calcio.

Dieta senza glutine

La dieta senza glutine è un regime alimentare che prevede l’eliminazione totale del glutine dalla dieta, una vera e propria moda a metà degli anni ’90, quando le persone che soffrivano di disturbi gastrointestinali occasionali (questa dieta è l’unico valido strumento terapeutico per i pazienti affetti da celiachia) hanno iniziato a dare la colpa dei loro problemi di pancia al glutine, una proteina presente in cereali come il grano, l’orzo e la segale.

Ma dal picco del maggio 2014, l‘interesse per la “sensibilità al glutine” è diminuito significativamente fino a ridursi a meno della metà. Forse la causa più significativa della caduta della sensibilità al glutine è stato uno studio in doppio cieco, controllato con placebo, che ha scoperto che le persone che pensavano di essere influenzate negativamente dalla proteina in realtà non lo erano. I veri responsabili erano invece gli zuccheri difficili da digerire chiamati FODMAPS, che si trovano in molti alimenti contenenti glutine.

Dieta detox

Disintossicazione. Suona bene. Chi non vorrebbe disintossicare il proprio corpo? Molte persone lo hanno fatto nel 2014, quando la moda della dieta era al suo apice. Tuttavia, si tratta di un termine privo di significato. L’organismo ha degli ottimi meccanismi incorporati per depurarsi dai prodotti di scarto. Per mantenerli, basta seguire una dieta equilibrata e fare esercizio fisico. I sostenitori della detox, invece, vogliono che compriate succhi costosi o che proviate diete stravaganti, ipocaloriche e brevi in cui non consumate altro che acqua con limone, per esempio.

A volte vogliono solo che si digiuni consumando lassativi naturali. L’idea è che questa dieta di riavvio vi libererà dalle “tossine”. Come ha scritto la dietista Cara Rosenbloom per il Washington Post nel 2022, ciò che ne consegue è certamente una sensazione di pulizia. “Il sollievo che deriva dall’effetto lassativo delle diete detox può sembrare la prova che le tossine sono state eliminate. Ma è semplicemente il risultato di un lavoro di smaltimento che si fa da tempo”.

Dieta chetogenica

L’interesse per la dieta chetogenica è crollato negli ultimi tempi. I seguaci della dieta chetogenica consumano meno del 10% delle calorie dai carboidrati, un altro quarto dalle proteine e il resto dai grassi. Questo mix, in contrasto con la dieta a prevalenza di carboidrati che la maggior parte di noi segue, fa sì che l’organismo utilizzi l’energia ricavata dalla scomposizione dei corpi chetonici (grassi) piuttosto che dal glucosio (zucchero). Questo dovrebbe ridurre l’appetito e accelerare il metabolismo del corpo.

Esistono cinque tipi di dieta chetogenica pubblicati nella letteratura medica: (i) keto classica (ii) keto modificata (iii) olio di trigliceridi a catena media (iv) trattamento a basso indice glicemico (v) dieta Atkins modificata. Il rapporto tra i macronutrienti è la differenza principale tra queste diete. In poche parole, si basa su una quantità moderata di proteine, un alto contenuto di grassi e pochi carboidrati che forniscono circa il 5-10% delle calorie dai carboidrati, il 20-25% delle calorie dalle proteine e il 65-80% delle calorie dai grassi. Questa dieta agisce apportando alcuni cambiamenti metabolici. Il glucosio è la principale fonte di energia dell’organismo.

La privazione di carboidrati causata dalla dieto chetogenica provoca uno spostamento metabolico verso la gluconeogenesi e la chetogenesi. Per far fronte alle esigenze dell’organismo, entrano in gioco i corpi chetonici, che fungono da fonte energetica alternativa per il corpo (chetogenesi). In questa fase, a causa del basso feedback di glucosio nel sangue, anche la secrezione di insulina è bassa, il che riduce ulteriormente lo stimolo all’accumulo di grassi e glucosio. Questo stato chetogenico rimane attivo fino a quando il fabbisogno di carboidrati dell’organismo non viene soddisfatto.

Gli effetti collaterali minori a breve termine del regime chetogenico sono abbastanza comuni e comprendono vomito, nausea, disturbi gastrointestinali, affaticamento, vertigini, sensazione di svenimento, diminuzione dell’energia e alterazioni del battito cardiaco In definitiva, il consumo di una dieta chetogenica a basso contenuto calorico probabilmente comporta una perdita di peso leggermente superiore nel lungo periodo rispetto a una dieta convenzionale ipocalorica bilanciata, ma è molto più difficile da rispettare, il che spiega la sua minore attrattiva.

Dieta Atkins

Negli anni ’70, il cardiologo Robert Atkins sviluppò un regime a basso contenuto di carboidrati e alto contenuto di proteine (Low Carbon High Protein ), pubblicato nel libro “Dr. Atkins’ New Diet Revolution”, chiamato Atkins Nutritional Approach (Approccio Nutrizionale Atkins). Questa dieta è stata promossa come un rapido piano di perdita di peso basato su un cambiamento delle abitudini alimentari per tutta la vita. Per redigere questo piano alimentare si basò su di una dieta che aveva trovato nel Journal of the American Medical Association la usò utilizzò per risolvere il suo sovrappeso.

In seguito, la divulgò, personalizzandola, in vari libri. Durante la fase di popolarità della dieta, riscosse successo l’Atkins franchise, una struttura commerciale che fornisce prodotti per mettere in pratica la dieta Atkins, che è vista come la maggiore spinta alla mania delle diete a basso tenore di carboidrati del nuovo millennio. Tuttavia, la Atkins Nutritionals di Ronkonkoma (New York), la compagnia fondata nel 1989 da Atkins, ha chiuso per bancarotta nel gennaio 2005, a due anni dalla morte del fondatore. La compagnia è riemersa nel gennaio 2006. Atkins riteneva che lo squilibrio metabolico derivante dal consumo di carboidrati fosse la causa principale dell’obesità.

Egli sosteneva che questa è la dieta più semplice, ad alto contenuto energetico, che mobilita i grassi più di qualsiasi altra dieta per il mantenimento della perdita di peso. La DA prevede una riduzione estrema dei carboidrati, cioè meno del 5% dell’apporto calorico totale. La dieta Atkins non è stata studiata in modo approfondito, gli esperti dicono che, nonostante la rapida riduzione del peso, ci sono alcune preoccupazioni per le persone con comorbidità. Alcuni studi conclusero che l’efficacia della dieta Atkins nel perdere peso fosse dovuta al minore introito calorico autoimposto, grazie all’esclusione quasi totale dei carboidrati alimentari.

Infatti, un effetto notorio delle diete chetogeniche come la Atkins, in cui viene imposto un drastico abbassamento del consumo di carboidrati, ma nessuna restrizione del consumo di grassi e proteine (ad libitum), è riconoscibile nel fatto che chi le segue è portato spontaneamente a ridurre l’introito calorico, tra le 1400 e le 2100 kcal, grazie al forte effetto saziante di questi modelli alimentari, dovuto alla chetosi. Un’analisi condotta da Forbes ha mostrato come il menu standard dell’Atkins Nutritional Approach, in quanto a costo, è tra i primi cinque dei dieci piani nutrizionali analizzati dal magazine economico.

Ciò a causa dell’inclusione nel menu di ricette con ingredienti costosi, come ad esempio le code di aragosta, inserite per dimostrare la varietà di alimenti che si possono consumare nella dieta. Le diete a basso tenore di carboidrati sono state al centro di dibattito medico per decenni. È stato riportato un caso di donna obesa di 40 anni, che si è presentata con nausea, vomito, disidratazione e dispnea. Le indagini hanno rivelato che la donna stava seguendo la Dieta Atkins, aveva perso 9 kg in un mese e i risultati di laboratorio erano coerenti con la diagnosi di chetoacidosi.

Gli esperti dicono che la DA offre diversi benefici, tra cui la riduzione del peso e il miglioramento della salute cardio-metabolica, ma esistono prove limitate poiché la tolleranza è il principale ostacolo a questo regime dietetico. È consigliabile una rigorosa supervisione da parte di professionisti della salute, poiché questo tipo di dieta può provocare sequele metaboliche avverse.

Quindi, se state pensando di fare una dieta depurativa, dimagrante, sgonfiante, è più sensato stabilire un piano alimentare equilibrato per sostenere la vostra salute a lungo termine. E ignorate il marketing aggressivo che fa sentire come se il vostro corpo fosse pieno di sostanze tossiche, perché non è così. La verità è che è normale apprezzare il cibo. Ciò che non dovrebbe essere normale è un’industria che esiste per farci sentire male con noi stessi e guadagnare con false promesse.