Phantom Blade Zero: nuovi dettagli su armi, difficoltà e funzionalità del Dualsense

Phantom Blade Zero resta sicuramente uno dei titoli più interessanti mostrati in occasione dell’ultimo PlayStation Showcase, ma le informazioni restano ancora scarse. Dopo aver pubblicato un trailer di gameplay abbastanza esteso che ci ha permesso di dare un primo sguardo alle caratteristiche del gioco, ora il team è tornato finalmente a parlare del gioco, svelando alcuni dettagli aggiuntivi durante un Q&A su Discord.

🚨 Phantom Blade Zero – Each weapon affects gameplay with unique moves and combos. – No microtransaction. – making the most out of the DualSense – There are Souls-like elements, but we’re not going full throttle on difficulty and punishment. “Approachable” is the key here pic.twitter.com/U04VXLHzYv — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) June 4, 2023

Innanzitutto, Phantom Blade Zero proporrà varie tipi di armi ognuna delle quali influirà sul gameplay, permettendo di compiere delle mosse e delle combo uniche. Inoltre, il team afferma che il gioco includerà alcuni elementi dei souls-like, ma non sarà un gioco appartenente a tale genere. Phantom Blade Zero, infatti, vuole essere un esperienza accessibile per qualunque tipo di giocatore. Ciò significa che il gioco non punterà sulla difficoltà e non sarà punitivo.

Viene poi sottolineato che il titolo non includerà alcun tipo di microtransazione. Considerando che si tratta di un gioco d’azione single player, era abbastanza scontato che non ci fossero. Infine, viene confermato che il gioco sfrutterà tutte le peculiarità del Dualsense. Non viene specificato in che modo, ma possiamo intuire che il titolo sfrutterà a pieno caratteristiche come feedback aptico e grilletti adattivi.

Phantom Blade Zero sarà disponibile su PS5. Il gioco resta ancora privo di una data d’uscita.