Paramount+: le novità di giugno 2023

Paramount+ svela le novità principali che arriveranno nel suo palinsesto a partire dal mese di giugno 2023, tra cui le seconde stagioni di Queen of the Universe e Star Trek Strange New Worlds. Inoltre la piattaforma conferma l’arrivo su Paramount+ della terza stagione di iCARLY, serie comica di grande successo interpretata da Miranda Cosgrove nel ruolo di Carly, che debutterà in esclusiva sul servizio di streaming in Italia nel mese di agosto. Nell’attesissima nuova stagione l’età adulta continua a essere complicata per Carly e i suoi amici. Carly e Freddie lottano per ridefinire il loro rapporto (#Creddie), Spencer cerca di tornare alle sue radici e la riunione di Harper con una vecchia rivale porta a un esito inaspettato. Tra gli interpreti, oltre a Miranda Cosgrove, anche Jerry Trainor nel ruolo di Spencer, Nathan Kress nel ruolo di Freddie, Laci Mosley nel ruolo di Harper e Jaidyn Triplett nel ruolo di Millicent. Le prime stagioni di iCARLY sono disponibili in streaming su Paramount+.

QUEEN OF THE UNIVERSE S2

Condotto da Graham Norton. Nel cast la concorrente italiana Aura Eternal; in giuria Michelle Visage, Vanessa Williams, Trixie Mattel e Mel B.

Disponibile dal 3 giugno – Condotta da Graham Norton, cinque volte vincitore del BAFTA TV Award, QUEEN OF THE UNIVERSE è il contest canoro che segue le drag queen più talentuose del mondo mentre si sfidano per il successo, mettendo in luce i loro migliori talenti.

Ogni episodio vedrà le drag queen debuttare con una nuova performance musicale di fronte al pubblico dal vivo e al “Pop Diva Panel” dei giudici, nella speranza di essere incoronate “Queen of the Universe”. Aura Eternal è la concorrente che rappresenterà l’Italia: dopo aver partecipato alla seconda stagione di Drag Race Italia dove è arrivata tra i primi tre classificati, è pronta a diventare la prossima drag queen cantante di fama mondiale!

In questa stagione, la superstar mondiale Mel B si unisce ai giudici che ritornano, tra cui l’artista discografica di platino, produttrice e giudice di “RuPaul’s Drag Race” e vincitrice di tre Emmy, Michelle Visage, la pluri-candidata agli Emmy e ai GRAMMY® Vanessa Williams e la superstar americana delle drag Trixie Mattel. L’icona mondiale drag e pluripremiata agli Emmy® Award RuPaul è produttrice esecutiva della serie, insieme a MTV Entertainment Studios e World of Wonder, produttori della serie “RuPaul’s Drag Race”.

Il cast di doppiatori sarà composto da professionisti e da alcune drag queen: oltre ad Aura Eternal che doppierà sé stessa, anche la drag queen Lina Galore, oltre a Simone Leonardi, Mirko Ranù e Antonello Angiolillo.

STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS S2

Con Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Tawny Newsome, Jack Quaid, Paul Wesley, Carol Kane

Disponibile dal 15 giugno – La serie, basata sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike ha guidato la U.S.S. Enterprise, ha come protagonisti i personaggi preferiti dai fan della seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY: Anson Mount nel ruolo del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nel ruolo di Number One ed Ethan Peck nei panni dell’ufficiale Spock.

Il racconto è incentrato sul capitano Pike, l’ufficiale scientifico Spock e Number One negli anni prima che il capitano Kirk salisse a bordo della U.S.S. Enterprise, mentre esplorano nuovi mondi intorno alla galassia.

La seconda stagione di STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS include l’episodio speciale crossover, già annunciato in precedenza, in cui sono presenti sia il live-action che l’animazione, e l’ingresso nella U.S.S. Enterprise di Tawny Newsome, nei panni del guardiamarina Beckett Mariner, e Jack Quaid, nei panni del guardiamarina Brad Boimler. La nuova stagione prevede anche il ritorno della guest star speciale Paul Wesley nel ruolo di James T. Kirk e la nuova aggiunta Carol Kane nel ruolo ricorrente di Pelia.

SCHOOL SPIRITS

Con Peyton List, Milo Manheim, Maria Dizzia, Josh Zuckerman, Sarah Yarkin, Nick Pugliese, Kristian Flores, Kiara Pichardo, Spencer MacPherson e Rainbow Wedell. Creata da Nate Trinrud e Megan Trinrud

Disponibile dal 30 giugno – La serie narra di Maddie (Peyton List), un’adolescente rimasta bloccata nell’aldilà che decide di indagare sulla sua scomparsa con un gruppo di altri studenti, anch’essi bloccati nel limbo del loro liceo. Maddie intraprende un viaggio per risolvere i crimini mentre si adatta al purgatorio del liceo, ma più si avvicina alla scoperta della verità, più segreti e bugie scopre.

LA LOTTERIA: LA LEGGENDA DEL SOGNO MESSICANO

Con Osvaldo Benavides, Bruno Bichir, Michelle Renaud, Flavio Medina, Ana Gonzalez Bello

Disponibile dal 27 giugno – Film basato sulla storia vera del furto della “Corazonada”, un premio multimilionario della lotteria, commesso nel 2012 da un gruppo di impiegati governativi di basso rango con un’ambizione di gran lunga superiore alla loro intelligenza criminale. Questi sette impiegati erano incaricati di organizzare la lotteria e sono riusciti a rubare 160 milioni di pesos (che all’epoca valevano 10 milioni di dollari), ma sono stati catturati poche settimane dopo.

DURAN DURAN: A HOLLYWOOD HIGH

Disponibile dal 21 giugno – Lo show live dei Duran Duran immortalato sul grande schermo. Con nuove interviste esclusive, video dietro le quinte e immagini inedite di repertorio, il film celebra i quattro decenni di carriera della band.

EVIL S2

Con Katja Herbers, Mike Colter, Micheael Emerson, Christine Lahti e Aasif Mandvi

Disponibile dal 5 giugno– Uno psicologo clinico scettico si unisce a un prete in formazione e a un appaltatore mentre indagano su presunti eventi inspiegabili, incluso un possesso demoniaco e altri eventi straordinari per vedere se c’è una spiegazione scientifica o se sta accadendo qualcosa di veramente soprannaturale.

LO SCEICCO (DER SCHEICH)

Con Petra Schmidt-Schaller

Disponibile dall’8 giugno – Serie unica nel suo genere che racconta di un uomo e di sua moglie improvvisamente braccati dai gangster e da un assassino. I due fuggono infine in Svizzera dove l’uomo finge di essere uno sceicco miliardario, prima di arrivare alla resa dei conti finale. Basato sulla storia vera dell’operaio Volker Eckel.

FOOL ME

Disponibile dall’8 giugno – Documentario correlato alla serie LO SCEICCO (DER SCHEICH) in cui viene insegnato agli attori come impersonare dei truffatori.

WOLF PACK (versione doppiata in italiano)

Con Sarah Michelle Gellar, Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray, Rodrigo Santoro

Disponibile dal 15 giugno – Le vite di quattro adolescenti cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia un terrificante lupo mannaro ed un legame tra loro. La serie segna il ritorno di Sarah Michelle Gellar come protagonista.

BRUCE SPRINGSTEEN: I DOCUMENTARI

Disponibili dal 15 giugno – tre documentari che celebrano la straordinaria carriera di “The Boss” Bruce Springsteen:

BRUCE SPRINGSTEEN WINGS FOR WHEELS: THE MAKING OF BORN TO RUN – racconta la storia definitiva dell’album della svolta di Bruce Springsteen, dalla scrittura delle canzoni alla produzione e oltre. Include filmati d’archivio girati tra il 1973 e il 1975 mai mostrati pubblicamente;

BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND – LIVE IN NEW YORK CITY – Registrato nel corso delle due serate finali a New York City nel 2000 durante i “Reunion” tour del 1999 e del 2000;

BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND – THE LEGENDARY 1979 NO NUKES CONCERT – Include tutte le 13 canzoni del concerto tratte ex novo da filmati originali, restaurate e remixate in HD.

I CONTENUTI PER IL PRIDE MONTH SU PARAMOUNT+ DI GIUGNO

Nel mese di giugno, Paramount+ celebra il Pride Month con una selezione di serie e film che raccontano la cultura LGBTQIA+: il contest canoro QUEEN OF THE UNIVERSE, il docu reality THE REAL FRIENDS OF WEHO, la serie biopic BOSÈ e film come KINKY BOOTS. Ma anche serie tv come WOLF PACK, YELLOWJACKETS, GREASE: RISE OF THE PINK LADIES e SKY MED con personaggi LGBTQIA+ le cui storie si muovono nella direzione di un racconto diverso e più inclusivo. Non mancheranno poi i classici vicini alla comunità come BILLY ELLIOTT, AMERICAN BEAUTY, DREAMGIRLS, MEAN GIRLS e molti altri.

LA LIBRARY DI P+ SI ARRICCHISCE DI GRANDI CLASSICI

Nel mese di giugno alla vasta libreria di Paramount+ si aggiungeranno altri immancabili classici, tra cui: ABOUT A BOY, ORGOGLIO E PREGIUDIZIO, THE PIANIST, HIGHLANDER, THE DOORS, IIL MANDOLINO DEL CAPITANO CORELLI, ELIZABETH-THE GOLDEN AGE.

