MUBI celebra il mese del Pride con nuovi film a tema LGBTQ+

Per celebrare il Mese del Pride, giugno, MUBI – distributore globale, servizio di streaming e società di produzione – annuncia l’aggiunta di una nuova serie di titoli alla rassegna Orgoglio Senza Pregiudizio. La collezione presenta una selezione curata di film innovativi che esplorano il vasto spettro degli orientamenti sessuali, delle identità di genere e dei diversi punti di vista di celebri registe e registi di tutto il mondo.

Con il suo impegno all’inclusività, MUBI invita il pubblico a immergersi nel ricco mosaico delle narrazioni LGBTQ+. Questa rassegna cinematografica offre l’opportunità di scoprire storie diverse che mettono in luce sfide, trionfi e gioie vissute dagli individui della comunità LGBTQ+. Tra racconti di formazione, drammi e documentari, questa programmazione offre una vasta gamma di generi e temi.

La rassegna Orgoglio Senza Pregiudizio comprende già una programmazione che include film premiati, classici di culto e film meno conosciuti tra cui La Terra di Dio (2017) di Francis Lee, Moneyboys (2021) di C.B. Yi, Le Variabili Dipendenti (2022) di Lorenzo Tardella e molti altri. La programmazione del Pride sarà disponibile su MUBI per tutto il mese di giugno e oltre.

LE FAVOLOSE (Roberta Torre, Italia, Francia, 2022) – 2 giugno

Vent’anni dopo la sepoltura di Antonia, sepolta con il suo nome di battesimo Giampaolo, il ritrovamento di una lettera spinge le sue migliori amiche a organizzare un ritrovo della Memorabile Famiglia Reale, il gruppo di sconfinate trans, per rivivere una giornata assieme.

LES CHANSONS D’AMOUR (Christophe Honoré, Francia, 2007) – 4 giugno

Una coppia musicale con una relazione idilliaca percorre le strade da sogno della città dell’amore, Parigi, incontrando persone altrettanto creative. Fino a quando i due non aprono la loro vita e invitano nel loro letto una ragazza

PLAYBACK (Agustina Comedi, Argentina, 2019) – 7 giugno

A Cordoba, in Argentina, la fine del regime militare promette una primavera che non dura a lungo. La Delpi è l’unica sopravvissuta di un gruppo di donne transgender e drag queen. Racconta di come i loro spettacoli negli scantinati abbiano guidato la comunità e aiutato la loro lotta contro l’AIDS e la violenza della polizia.

DISOBEDIENCE (Sebastian Lélio, Regno Unito, Irlanda, 2017) – 18 giugno

La fotografa newyorkese Ronit vola a Londra dopo aver appreso la notizia della morte del padre rabbino con cui non aveva più rapporti. Ronit torna nella stessa comunità ebraica ortodossa che decenni prima l’aveva emarginata per la sua attrazione infantile per Esti, un’amica. Il loro incontro riaccende presto vecchie fiamme.

ARIBADA (Simon(e) Jaikiruma Paetau, Natalie Escobar, Germania/Colombia, 2022) – 21 giugno

In mezzo alla regione del caffè colombiana, Aribada, il mostro risorto, incontra Las Traviesas, un gruppo di donne trans indigene delle tribù Emberá. Incantata dalla bellezza e dal potere dei loro spiriti, Aribada decide di unirsi a Las Traviesas per creare la propria comunità trans*futurista.

ERNESTO (Salvatore Samperi, Italia, Spagna, 1979) – 23 giugno

Trieste,1911. Ernesto è un diciassettenne privilegiato, figlio di madre ebrea e di un padre non ebreo, che li ha abbandonati. Viene cresciuto dallo zio Giovanni e dalla zia Regina, che lo mandano a lavorare nell’ufficio di una società commerciale.

GIRLFRIENDS AND GIRLFRIENDS (Zaida Carmona, Spagna, 2022) – 28 giugno

Hanno trent’anni ma vivono come se ne avessero venti, anche se sono ormai vecchie per diventare giovani promesse. Sono innamorate dell’amore ma, nella loro ricerca, si distruggono a vicenda, vagando di ex ragazza in ex ragazza nei bagni, nei letti e nelle strade di Barcellona.

