Dream Chaser, l’aereo spaziale supera un importante ostacolo prima del primo viaggio nello spazio

Sierra Space, un’azienda di tecnologia spaziale con sede in Colorado, ha acceso per la prima volta l’aereo Dream Chaser nella sua struttura di assemblaggio. Si tratta di un grande ostacolo che doveva superare per essere idoneo allo spazio, e ora sembra che Sierra Space sia a un passo dal lanciarlo nell’orbita bassa della Terra per la sua missione inaugurale. Gli ingegneri di Sierra Space hanno condotto il test per simulare l’energia che l’aereo trarrà dai suoi pannelli solari una volta in orbita. Il Dream Chaser è un velivolo spaziale orbitale avanzato che, una volta pronto per il lancio, sarà in grado di trasportare persone e merci verso scali come la Stazione Spaziale Internazionale. Le specifiche del veicolo spaziale dicono che sarà in grado di trasportare fino a 5 tonnellate di carico. Tuttavia, il Dream Chaser non è progettato per entrare in orbita da solo, in quanto sarà equipaggiato con un razzo ULA Vulcan Centaur. Non avrà bisogno di alcun aiuto oltre questo, in quanto i già citati array solari lo manterranno alimentato mentre si trova in orbita bassa terrestre. Quando l’aereo spaziale sarà pronto a tornare sulla terraferma, sarà in grado di gestire il rientro nell’atmosfera e di atterrare su una pista. Per quanto riguarda la data di lancio del Dream Chaser, si parla della fine del 2023 dal Kennedy Space Center in Florida.

Dream Chaser: Il primo volo e la promessa di una nuova era spaziale

Naturalmente, il primo grande volo del Dream Chaser sarà relativamente semplice, in quanto Sierra Space sperimenterà per la prima volta il mezzo. La missione del 2023 sarà un contratto con la NASA in cui Dream Chaser porterà carichi e rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. Tuttavia, Sierra Space ha in mente anche voli con equipaggio: l’azienda spera infatti di noleggiare alcune missioni per la sua stazione spaziale Orbital Reef, una stazione costruita in collaborazione con Blue Origin. Prima che il Dream Chaser sia pronto per la sua prima vera missione, dovrà ancora sottoporsi ad alcuni test. Il primo aereo spaziale Dream Chaser, battezzato Tenacity, si recherà presso il Neil Armstrong Test Facility della NASA in Ohio. Se Dream Chaser otterrà il via libera dal Neil Armstrong Test Facility, verrà spedito a Cape Canaveral per essere sottoposto ai controlli finali prima del lancio dalla Stazione Spaziale Kennedy. Sebbene Sierra Space non abbia annunciato alcuna tempistica ufficiale per i prossimi test e il lancio, l’azienda terrà senza dubbio aggiornato il pubblico mentre si avvicina al traguardo del 2023. Anche se tutto dovesse andare bene, ci sarebbe ancora da considerare il test del razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance. Il razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance lancerà un lander lunare Astrobotic nel corso dell’estate. Se tutto va bene, quello di Dream Chaser sarà il secondo lancio previsto per il razzo Vulcan Centaur. Non ci resta che aspettare per vedere se Sierra Space riuscirà nell’impresa.