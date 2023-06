Vita aliena: scienziati stanno monitorando una regione specifica del cosmo piena di stelle

Gli scienziati hanno ampliato la ricerca di civiltà extraterrestri tecnologicamente avanzate monitorando una regione densa di stelle verso il nucleo della nostra galassia per individuare un tipo di segnale che potrebbe essere prodotto da potenziali alieni intelligenti e che finora era stato ignorato. Gli sforzi per individuare le firme tecnologiche aliene si sono finora concentrati su un tipo di segnale radio a banda stretta concentrato in una gamma di frequenze limitata o su singole trasmissioni insolite. La nuova iniziativa, hanno detto gli scienziati, si concentra su un tipo di segnale diverso che forse potrebbe consentire a civiltà avanzate di comunicare attraverso le vaste distanze dello spazio interstellare. Questi segnali pulsanti a banda larga, che gli scienziati stanno sorvegliando, sono caratterizzati da schemi ripetitivi – una serie di impulsi che si ripetono ogni 11-100 secondi e sono distribuiti su alcuni kilohertz, simili agli impulsi utilizzati nelle trasmissioni radar. La ricerca coinvolge una gamma di frequenze che copre un po’ meno di un decimo dell’ampiezza di una stazione radio FM media. Questo significa che, secondo Akshay Suresh, uno studente di astronomia presso la Cornell University e autore principale di un articolo scientifico pubblicato sull’ Astronomical Journal, il lavoro svolto dalla sua squadra di ricerca servirebbe a scoprire segnali intenzionalmente inviati nello spazio da civiltà extraterrestri per comunicare la loro presenza, simili a dei “fari” che indicano: “siamo qui“.

L’indagine per i segnali spettrali

“Gli alieni potrebbero utilizzare questi fari per le comunicazioni a livello galattico, per le quali il nucleo della Via Lattea si trova in una posizione ideale. Si può immaginare che gli alieni usino queste trasmissioni alla velocità della luce per comunicare eventi chiave, come i preparativi per la migrazione interstellare prima della morte esplosiva di una stella massiccia“, ha aggiunto Suresh. Il progetto di monitoraggio, chiamato Breakthrough Listen Investigation for Periodic Spectral Signals -BLIPSS (Un’indagine di ascolto innovativa per i segnali spettrali periodici), è una collaborazione tra Cornell, l’organizzazione di ricerca SETI Institute e Breakthrough Listen, un’iniziativa da 100 milioni di dollari per la ricerca di vita extraterrestre avanzata. “Nel campo della ricerca di intelligenza extraterrestre, o SETI, intraprendiamo un viaggio per rilevare segnali di civiltà extraterrestri tecnologicamente avanzate“, ha dichiarato l’astronomo e co-autore dello studio Vishal Gajjar del SETI Institute e dell’Università della California, Berkeley.

Esplorazione, precauzioni e la sfida dell’interazione interplanetaria

Utilizzando un radiotelescopio a terra in West Virginia, BLIPSS ha focalizzato l’attenzione su una porzione di cielo inferiore a un centesimo dell’area coperta dalla luna, che si estende verso il centro della Via Lattea a circa 27.000 anni luce di distanza. Un anno luce è la distanza percorsa dalla luce in un anno, ovvero 9,5 trilioni di km. Quest’area contiene circa 8 milioni di stelle, ha detto Suresh. Se esistessero forme di vita extraterrestri, presumibilmente popolerebbero pianeti rocciosi che orbitano in quella che viene chiamata zona abitabile, o zona Goldilocks, intorno a una stella – non troppo calda e non troppo fredda. Gli scienziati impegnati nei vari monitoraggi scrutano passivamente i segnali degli esseri alieni e non inviano attivamente segnali che potrebbero “pubblicizzare” la nostra presenza sulla Terra. “A mio parere, la trasmissione di segnali del tipo “siamo qui” comporta il pericolo di invitare potenzialmente sulla Terra alieni con intenzioni sconosciute“, ha detto Suresh. “Le trasmissioni deliberate dalla Terra a potenziali alieni dovrebbero essere prese in considerazione solo se il consenso globale dell’umanità lo ritiene sicuro e appropriato, ha detto Gajjar. “A mio parere personale, come specie relativamente giovane nella grande scala cosmica, sarebbe prudente per noi concentrarci sull’ascolto e sull’indagine prima di intraprendere trasmissioni deliberate“, ha detto Gajjar. “Inoltre, è fondamentale riconoscere che inviare segnali a nome dell’intera Terra solleva considerazioni politiche ed etiche. Attualmente, non sarebbe appropriato che un singolo Paese o un’entità prendesse decisioni a nome dell’intero pianeta“. Comunque, ad oggi, non è stato ancora rilevato alcun alieno durante gli sforzi di monitoraggio. “Finora non abbiamo riscontrato alcuna prova definitiva. Tuttavia, è importante notare che la nostra esplorazione è stata limitata a uno spazio di parametri relativamente piccolo“, ha detto Gajjar.