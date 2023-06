Suburban Screams: John Carpenter alla regia della serie TV

Uno dei maestri del cinema horror ha trovato un nuovo progetto a cui lavorare: stiamo parlando di John Carpenter, che realizzerà la serie TV dal titolo Suburban Screams. Ricordiamo che il regista non dirige un progetto da The Ward del 2010.

Lo stesso Carpenter ha dichiarato:

Ho finito di dirigere da remoto la serie TV Suburban Screams – John Carpenter’s Suburban Screams. Le riprese si sono svolte a Praga, ed io l’ho diretta seduto sul mio divano. Posso dire che è stato fantastico.

Il titolo è stata la prima cosa uscita fuori sul progetto, il resto non è stato reso noto. Non si conosce praticamente nulla su Suburban Screams, se non il fatto che si dovrebbe trattare di una serie antologica.

Gli appassionati di horror saranno curiosi di vedere John Carpenter di nuovo alle prese con un progetto da lui diretto, considerando che il regista è legato a film iconici come Il Seme della Follia, Christine, La Cosa, Essi Vivono, e soprattutto Halloween.

Proprio la nuova trilogia di Halloween è stato l’ultimo progetto a cui Carpenter ha lavorato, in qualità di produttore.