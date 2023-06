iOS 16 è già stato installato sull’81% di tutti gli iPhone compatibili

Apple ha annunciato che lunedì durante la WWDC 2023 svelerà iOS 17, il prossimo importante aggiornamento del suo sistema operativo mobile. In vista di questo evento, l’azienda ha condiviso nuovi dati che mostrano l’adozione di iOS 16, il quale ha raggiunto l’81% tra gli utenti di iPhone.

Secondo il sito web degli sviluppatori Apple, l’81% di tutti i dispositivi iOS sta eseguendo iOS 16, che è stato rilasciato a settembre 2022. Il 13% degli utenti ha ancora iOS 15, mentre solo il 6% ha versioni precedenti. Per quanto riguarda gli iPad, il 71% esegue iPadOS 16, il 20% ha iPadOS 15 e solo il 9% ha versioni più vecchie del sistema operativo.

Apple ha fornito anche dati specifici per i dispositivi rilasciati negli ultimi quattro anni. Tra gli iPhone 11 e i modelli successivi, il 90% ha installato iOS 16, mentre solo il 2% non ha ancora effettuato l’aggiornamento a iOS 15 o iOS 16. Per quanto riguarda gli iPad degli ultimi quattro anni, il 76% esegue iPadOS 16, mentre solo il 6% ha software precedente a iPadOS 15.

Questi tassi di adozione di iOS 16 sono simili a quelli che iOS 15 aveva registrato lo scorso anno a maggio. Tuttavia, l’adozione di iOS 16 è stata più rapida nei primi mesi dopo il rilascio, probabilmente grazie alle significative modifiche apportate alla schermata di blocco dell’iPhone, che avevano catturato l’attenzione di molti utenti.