Il drone del vicino aiuta la polizia a catturare un ladro

Nella città di Hercules, in California, un furto in una casa ha portato alla scoperta di un nuovo alleato per le forze dell’ordine: il drone del vicino. La polizia è stata chiamata a Finch Court, dove un individuo aveva effettuato un’irruzione dopo aver forzato la porta sul retro. Il proprietario della casa è riuscito a fuggire e a rifugiarsi presso un vicino, mentre le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’uomo che entrava nell’abitazione. Descritto come un uomo di colore con una giacca blu, pantaloni neri e una camicia grigia a coprire il volto, il ladro sembrava determinato a compiere il furto.

La polizia è intervenuta tempestivamente, stabilendo un perimetro attorno alla casa con il supporto di altre forze dell’ordine locali. È stata persino coinvolta una squadra cinofila, ma il ladro è riuscito a sfuggire alle ricerche. La vittima ha riportato una perdita di beni del valore di circa 30.000 dollari. Tuttavia, un vicino che stava utilizzando il suo drone personale ha avvistato un individuo nascosto in un’area verde nelle vicinanze. L’uomo è poi salito a bordo di un’auto che sembrava un veicolo Uber. Grazie alle immagini aeree fornite dal drone del vicino, la polizia ha localizzato l’auto sospetta e ha individuato una persona che corrispondeva alla descrizione del ladro. Sulla parte posteriore dell’auto, dove si trovava il sospetto, sono stati trovati i beni rubati del valore di oltre 30.000 dollari.

Il ladro, un minorenne proveniente dal Texas, è stato immediatamente arrestato e trasferito in un centro di detenzione minorile. Questo caso evidenzia come la collaborazione dei cittadini e l’uso di tecnologie come i droni possano svolgere un ruolo fondamentale nella risoluzione dei casi di furto. Il dipartimento di polizia di Hercules ha espresso la sua gratitudine a tutti i residenti che hanno fornito il loro aiuto e supporto durante l’operazione.