Diagnosi energetiche: innovativo strumento ENEA per le PMI

L'applicazione è stata sviluppata in collaborazione con la Scuola di ingegneria dell'Università della Basilicata.

ENEA ha sviluppato un nuovo strumento che consente alle piccole e medie imprese (PMI) di valutare i propri consumi energetici attraverso l’analisi degli indici di prestazione energetica delle diverse attività. Il tool chiamato ATENEA4SME (Advanced Tool Energy Efficiency Analysis for Small and medium-sized enterprise) è stato presentato durante un evento a Roma presso la sede di Confcommercio.

L’applicazione, sviluppata in collaborazione con la Scuola di ingegneria dell’Università della Basilicata, fa parte del Piano di sensibilizzazione per le PMI realizzato insieme al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il tool è disponibile gratuitamente per tutte le imprese interessate tramite il portale ENEA Audit 102, previa registrazione.

Il tool, progettato come un foglio di calcolo Excel, offre un’importante valutazione del grado di efficienza energetica e aiuta le PMI a prendere consapevolezza dell’uso dell’energia nei diversi processi produttivi. ENEA e l’Università della Basilicata hanno definito insieme la struttura, le funzionalità e le specifiche del tool, che permette di valutare i consumi energetici dell’azienda analizzando gli indici di prestazione energetica delle diverse attività. Attraverso un questionario compilato dall’utente finale, lo strumento individua gli interventi di efficientamento energetico più vantaggiosi, evidenziando il rapporto costo/efficacia. Inoltre, consente di elaborare un’analisi economica degli interventi pianificati e consigliati, focalizzando l’attenzione sugli aspetti ambientali e sui consumi idrici correlati alle attività oggetto della diagnosi.

Alla fine dell’analisi, il tool genera un report completo che fornisce una descrizione dettagliata della situazione energetica e ambientale dell’impresa. La mancanza di conoscenze e strumenti utili per la realizzazione delle diagnosi energetiche è uno dei principali ostacoli alla diffusione dell’efficienza energetica nelle PMI italiane. Ci sono diverse barriere da superare, tra cui problemi economico-finanziari legati alla mancanza di risorse e accesso al credito, la mancanza di competenze specifiche nel settore e la scarsa conoscenza degli strumenti disponibili per svolgere audit energetici e implementare gli interventi consigliati. Il nuovo tool sviluppato da ENEA rappresenta un importante passo avanti per agevolare le diagnosi energetiche nelle PMI e promuovere l’efficienza energetica nel settore produttivo italiano.