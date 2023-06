Aquaman 2: James Wan descrive come ha adattato il film ai cambiamenti del DCU

James Wan ha raccontato di come i cambiamenti degli ultimi tempi del DCU abbiano influenzato Aquaman 2.

James Wan ha dovuto faticare più del previsto per realizzare Aquaman 2, che avrà il titolo completo di Aquaman e il regno perduto. L’avvento di James Gunn e Peter Safran come CEO dei DC Studios ha portato il regista a dover fare diversi cambiamenti al lungometraggio per adattarsi al nuovo DC Cinematic Universe.

Ecco cosa ha raccontato:

Ho dovuto apportare diverse modifiche. Il DCU ha attraversato molti cambiamenti, e una delle cose difficili di questo film è stata tenere traccia di ciò che stava accadendo. Fortunatamente, l’universo di Aquaman è abbastanza lontano dal resto del mondo. Andremo in diversi regni sottomarini che non sono necessariamente correlati a ciò che sta accadendo negli altri film, quindi siamo autonomi in questo senso. Posso semplicemente raccontare la mia storia da sola senza esserne influenzata troppo, ma allo stesso tempo devo essere consapevole di ciò che sta accadendo.

Ricordiamo che il secondo capitolo di Aquaman ha subito diversi cambi di distribuzione. La nuova uscita è fissata per il 25 dicembre.