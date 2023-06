Sonic: il creatore del videogioco rischia oltre due anni di carcere per inside trading

La sentenza arriverà il 7 giugno, ma il co-creatore di Sonic, Yuji Naka , rischia di scontare oltre due anni di carcere in Giappone nel caso venga giudicato colpevole di inside trading. I reati di cui si è macchiato lo sviluppatore riguardano la sua esperienza alla Square Enix.

Inoltre è stata chiesta per Yuji Naka anche una multa di 2,5 milioni di yen (circa 16.500 euro) e una confisca di beni per 170 milioni di yen (ovvero 1,1 milioni di euro). Yuji Naka avrebbe ottenuto a gennaio 2020 delle informazioni sensibili sullo sviluppo del gioco per smartphone di Dragon Quest, ed il tutto sarebbe avvenuto mentre stava lavorando per Square Enix.

Sfruttando la sua posizione all’interno di Square Enix e le informazioni non pubbliche della compagnia per ottenere un profitto sul mercato azionario, Yuji Naka sarebbe arrivato a ricavare quasi 23 milioni di yen (170.000 euro).

Lo sviluppatore ha ammesso la sua colpevolezza, perciò ci sarà sicuramente una condanna. Resta da capire se verranno confermati i due anni e mezzo, o se ci sarà una riduzione. Yūji Naka ha lavorato per Sega negli anni Ottanta, periodo in cui assieme a Naoto Ōshima ha creato la figura di Sonic.