Ryan Gosling rivela: “Un regista mi disse che non avevo le qualità per fare il protagonista”

Ryan Gosling ha parlato di recente delle sue esperienze passate come attore, ed ha rivelato che un regista tempo fa gli disse che non aveva le qualità per fare l’interprete protagonista. A dirglielo fu Nick Cassavetes nel 2004.

Secondo le parole di Ryan Gosling:

Ai tempi di Le Pagine della Nostra Vita fu Nick a dirmi che non avevo le qualità per fare l’interprete protagonista, e che per questo motivo mi voleva nella parte.

Proprio quel film cementò il successo di Ryan Gosling, che ha aggiunto, ricordando anche la sua presenza in Mickey Mouse Club con Justin Timberlake, Christina Aguilera e Britney Spears: