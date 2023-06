Piano Caldo 2023: nuova campagna del Ministero della Salute

La campagna si concentra in particolare sull'importanza di una corretta alimentazione per contrastare gli effetti dannosi del caldo eccessivo.

Il Ministero della Salute ha lanciato la campagna “Piano Caldo 2023″ in vista dell’estate, che si preannuncia particolarmente calda secondo le previsioni. L’obiettivo è prevenire gli effetti negativi delle ondate di calore, che colpiscono principalmente i soggetti più fragili.

La campagna si concentra in particolare sull’importanza di una corretta alimentazione per contrastare gli effetti dannosi del caldo eccessivo, soprattutto per anziani e bambini. Il “Decalogo alimentazione estate 2023” del Ministero fornisce 10 punti fondamentali, tra cui rispettare i pasti e gli orari, bere a sufficienza (almeno un litro e mezzo di acqua al giorno) e consumare 5 porzioni di frutta e verdura di stagione. Si consiglia anche di preferire cibi freschi e ricchi di acqua, evitare piatti elaborati e ridurre il consumo di sale.

Altri consigli riguardano la protezione dalle ondate di calore, come evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, cercare aree meno trafficate come parchi e giardini, proteggere la pelle con creme solari ad alto fattore di protezione, conservare correttamente i medicinali e indossare abiti leggeri e di colore chiaro.

Un elemento importante della campagna sono i bollettini sulle ondate di calore e i livelli di rischio, realizzati attraverso un sistema di previsione nazionale. Questo sistema, presente in 27 città italiane, fornisce quotidianamente informazioni sulle condizioni meteorologiche a rischio per la salute. I quattro livelli di rischio, che vanno da 0 a 3, indicano le condizioni di pericolo e allarme per la popolazione, con particolare attenzione ai soggetti fragili come anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con malattie croniche.