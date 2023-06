La Sirenetta: Sofia Coppola voleva farne una versione dark

C’è stato un periodo in cui le possibilità che Sofia Coppola realizzasse una versione live-action de La Sirenetta erano piuttosto alte, tanto che il progetto andò in pre-produzione. Non si trattava però della versione Disney tratta dal film d’animazione, bensì di un adattamento più fedele alla storia originale, perciò un qualcosa di decisamente dark.

Era il 2014 quando Sofia Coppola e la Universal Pictures iniziarono a discutere di questa possibilità di realizzare un live-action su La Sirenetta. Nella versione della Coppola ci sarebbero dovute essere Chloë Grace Moretz per la parte di Ariel, e la modella Andreja Pejić come sorella della Sirenetta.

Ma la fase di pre-produzione si stoppò presto, perché ci furono divergenze creative tra la Coppola e la casa di produzione. L’idea della Universal era quella di fare un film blockbuster. Ecco cosa ha raccontato Sofia Coppola a riguardo: