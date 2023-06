Finestra antirumore: la soluzione per una mansarda silenziosa

L'unità vetrata è inserita in un telaio appositamente progettato per massimizzare la performance antirumore.

Fakro ha lanciato la finestra FTT R3, un’innovativa soluzione progettata per trasformare le mansarde in spazi vivibili e funzionali, offrendo un alto livello di efficienza e abbattimento acustico. Questa finestra è stata appositamente sviluppata per proteggere gli ambienti sottotetto dai rumori esterni, creando un’atmosfera confortevole e tranquilla.

La finestra FTT R3 di Fakro presenta un design avanzato, con una doppia vetrocamera di sicurezza riempita con gas cripto. Il sistema è composto da un vetro esterno temperato di spessore considerevole, un telaio distanziale Warm Edge TGI, un vetro intermedio temperato a bassa emissività e un vetro interno accoppiato di sicurezza. Questa combinazione di materiali e tecnologie garantisce un’elevata protezione acustica.

Inoltre, l’unità vetrata è inserita in un telaio appositamente progettato per massimizzare la performance antirumore. La finestra FTT R3 è dotata di un meccanismo di apertura a bilico, con l’asse di rotazione posizionato al di sopra della mezzeria del telaio. Questa caratteristica offre maggiore comodità d’uso e facilità nell’apertura e chiusura della finestra.

Questa finestra è realizzata in legno di pino selezionato, sottoposto a un efficace trattamento di impregnazione sottovuoto. Questo metodo di impregnazione rende il legno resistente alle muffe più ostinate, garantendo una maggiore durata nel tempo. Inoltre, la finitura con due mani di vernice acrilica conferisce un aspetto estetico gradevole e una protezione aggiuntiva al legno. Grazie alla combinazione di materiali di alta qualità, tecnologie all’avanguardia e un design attentamente studiato, la finestra di Fakro offre un’elevata efficienza energetica e un notevole abbattimento acustico. Questa soluzione innovativa consente di trasformare le mansarde in spazi confortevoli, protetti dai rumori esterni, consentendo una migliore qualità della vita all’interno dell’ambiente sottotetto.

Fakro continua a offrire soluzioni innovative per il settore edile, progettando prodotti che migliorano l’abitabilità degli ambienti e soddisfano le esigenze dei clienti. La finestra FTT R3 rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni di alta qualità e all’avanguardia per le mansarde e gli spazi sottotetto.