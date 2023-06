Arnold Schwarzenegger senza freni nei nuovi spot Netflix

Con l’uscita di Fubar su Netflix, Arnold Schwarzenegger è divenuto uno dei volti di punta della stagione sulla piattaforma streaming, e lui da grande star qual è gigioneggia molto sulla cosa, con tanta autoironia. Sono infatti disponibili tre video, uno più folle dell’altro, con lui protagonista in modo quasi surreale. Nel primo prosegue la serie di video Netflix dedicati all’ASMR, ma questa volta il tutto in modo quasi comico, perché se Ben Barnes si adatta bene al contesto, Schwarzy è tutto il contrario dell’ASMR, visti i suoi trascorsi cinematografici.

Il secondo che vi proponiamo propone una linea fittizia di action figure dedicate al personaggio di Fubar, con uno spot che sembra preso di peso dalla fine degli anni ’80. Il terzo, invece, si diverte a “fubarizzare” gli altri show Netflix, sostituendo in stile deep fake i volti di altri attori di altre celebri serie Netflix come Cobra Kai e La Regina degli Scacchi con quello dell’attore di origine austriaca. Ma del resto, il nostro beniamino ora ha accolto il bizzarro ruolo (fittizio) di Chief Action Officer, che lo mette dunque nella posizione di supervisionare e promuovere tutti i film e le serie d’azione in uscita sulla piattaforma.

Per chi non lo sapesse, Fubar è la serie action comedy uscita lo scorso 25 maggio su Netflix in cui Arnold Schwarzenegger interpreta un agente della CIA prossimo al pensionamento che scopre un segreto di famiglia ed è così obbligato ad accettare un ultimo incarico, con conseguenze notevoli per la sua vita. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo. Nick Santora è lo showrunner e produttore esecutivo insieme ad Arnold Schwarzenegger, che è anche il protagonista della serie. Gli altri produttori esecutivi di FUBAR sono Adam Higgs, Scott Sullivan, Holly Dale e Bill Bost con David Ellison e Dana Goldberg (Skydance).

